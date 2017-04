Sport

FOOTBALL L'OM se déplace à Nancy en ouverture de la 34e journée de Ligue 1...

Thauvin mènera-t-il l'OM vers un nouveau succès? - Franck PENNANT / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

NANCY - MARSEILLE

Ligue 1

34e Journée

0-0

Pas de but, pas de commentaires... Vous voulez que je déprime, c'est ça? :'(

45e: C'est la mi-temps à Marcel Picot! 0-0, pas le match du siècle pour le moment... En espérant que l'on voit quand même au moins un petit but lors du second acte.

40e: DALEEEEEE!! La frappe du Nancéien à la limite de la surface est un peu déviée par Fanni... Elle partait pas trop mal. Corner pour Nancy... Ca ne donne rien.

38e: SANSON! La frappe du Marseillais déviée en corner par Cabaco!! Derrière, c'est un peu le bordel dans la défense de l'ASNL mais le corner ne donnera rien.

36e: LE CISEAU D'NJIE!!! Il est contré du bras par Cétout mais l'arbitre n'a pas pu le voir à vitesse réelle!

35e: Corner pour l'OM! Enfin quelque chose se passe...

30e: Une demi-heure de jeu et pas grand chose à se mettre sous la dent. Un vendredi soir (jour de Koh-Lanta). Il y a une logique quelque part.

26e: Thauvin est vraiment le baromètre de l'OM. Il joue mal, son équipe en fait de même. Il vaudrait mieux pour les Marseillais que le bonhomme se réveille!

23e: OUUUUH CABACOOOOO!! La tête à bout portant sur corner qui est stoppé miraculeusement par Pelé sur sa ligne. C'était vraiment chaud pour l'OM.

20e: Qu'est-ce que c'est décevant pour le moment Marseille... Heureusement qu'il y a l'excuse du synthétique (ou pas).

16e: C'est Nancy qui pousse là! L'OM est aux abois et heureusement pour les Phocéens que la frappe en pivot de Dalé s'envole dans le ciel lorrain.

14e: MAOUASSAAAAAAA QUI TOUCHE LE POTEAU!! L'attaquant de l'ASNL est bien servi à l'entrée de la surface, il dégaine mais voit son ballon s'écraser sur le poteau gauche de Pelé!

12e: Pas mal la stratégie de Nancy qui consiste à avancer grâce à des contres favorables. On sent que c'est travaillé à l'entraînement.

10e: Marseille fait bien tourner le ballon mais la possession est stérile. Les joueurs de l'OM ne réussissent pas à contourner le bloc compact de l'ASNL.

7e: Bien joué Sanson qui accélère, crochète pour se mettre sur son pied droit et frappe aux abords de la surface. Sa tentative est contrée par Cabaco mais il y avait de l'idée.

5e: Sinon concernant le match, il se passe pas grand-chose pour le moment.

4e: Ce qui est cool avec les matchs sur pelouse synthétiques, c'est que ça me fait penser à mes matchs du samedi après-midi. Ouais, ouais, je raconte carrément ma vie là.

2e: La pelouse est en bon état. Oui je sais, la blague est facile...

1e: C'EST PARTIIIII!!!!

Comme toujours, je vous attends nombreux dans les commentaires. Les soirées Ligue 1, c'est moins rythmé et plus familial que les nuits européennes, on aura donc le temps de blablater.

20h40: Plus que cinq minutes avant le coup d'envoi. Une seule exigeance: on veut du grand football. Je vous avoue que je suis un peu pessimiste à ce sujet...

20h32: En fait, j'aurais pu faire coup-double avec ce tweet qui nous propose les deux onze de départ.

20h31: Et sans plus attendre, la composition de l'Olympique de Marseille.

20h30: Allez, on lance tranquillement le live! J'espère que vous êtes chauds pour cette immense affiche de Ligain.

Si Marseille veut gagner, ça passera forcément par cet homme.

Salut les Minutos ! On quitte un peu l’Europe pour retrouver notre bonne vieille Ligue 1. L’Olympique de Marseille, toujours dans le coup dans la course à la Ligue Europa, se déplace à Marcel Picot pour y défier Nancy, qui lutte pour sa survie. Match piège par excellence, donc pour les hommes de Rudi Garcia. On notera que la semaine dernière, les Nancéiens ont donné beaucoup de fil à retordre à l’OGC Nice à la Riviera, autant dire que les Phocéens seraient bien malavisés de sous-estimer l’ASNL.

>> On se retrouve à 20h30 pour lancer en toute sérénité ce live bien sympa

