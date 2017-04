Sport

FOOTBALL Suivez Nice-Nancy en live avec nous à 17h...

Nancy a ouvert le score contre Nice - Yann COATSALIOU / AFP

W.P.

Ligue 1

NICE - NANCY

0-1

32e: Aie, aie, aie la mauvaise chute de Cabaco suite à un duel aérien avec Dante. Le Brésilien n'y est pour rien, mais reste quand même aux nouvelles à côté de son adversaire. Classe.

30e: Coup-franc pour Nice... C'est pas mal tiré dans la bpîte mais Dante rate son contrôle et Ricardo frappe d'un angle impossible. C'est dehors. Et c'est nul.

28e: les Niçois ont réclamé un hors-jeu sur l'action du but. C'est pas dit qu'ils aient tort parce que Dia effleure le ballon avant qu'il n'arrive dans les pieds de Dalé, et ce dernier paraissait hors-jeu.

26e: LE BUUUUUUT DE NANCYYYYY!! Dalé profite d'un gros n'importe quoi d'Eysseric dans sa surface. Il perd le ballon et permet à l'attaquant de l'ASNL d'être lancé dans la surface et de marquer dans le but quasi-vide!

25e: Oh le coup-franc lointain pour Nancy qui surprend presque Cardinale. C'est une sorte de centre-tir que personne ne reprend et Cardinale est obligé de dégager en corner.

22e: Le dernier match de foot que j'ai vu c'est Dortmund-Monaco au Signal Iduna Park. Et là on me donne ça. La douleur est intense.

20e: Ca défend bien Nancy, mais c'est à peu près tout.

18e: Tentative de Seri aux 25 mètres, plein axe. Trop haut, trop dévissé. Très gênant. Vous vous réveillez, amis niçois ou pas??

16e: LE BIHAN QUI GACHE UN ENORME TRAVAIL DE RICARDO! C'est un crime de gâcher une telle offrande avec un contrôle de huitième division...

13e: Zéro intensité pour le moment. On dirait un match de vétérans du dimanche matin après une énorme cuite.

10e: C'est assez inquiétant pour Nice de voir que les Aiglons n'arrivent pas à tenir le ballon une fois arrivé dans les 15 mètres adverses.

7e: La glissade de Dante dans la surface qui n'est pas loin de coûter cher à Nice! Heureusement, le Brésilien réussit à se rattraper derrière.

lol3: bon ben aller Nancy et si Dijon pouvait battre Monaco ( quoi on le droit de rêver ! :) ) ça serait que du bonheur :)

>> C'est quand même vachement improbable. La cote doit être à 99 contre 1.

5e: Ouhloulouuuu c'est le bazar dans la défense de Nice qui se dégage tant bien que mal grâce à Le Bihan redescendu dans sa surface à l'occasion.

5e: Mauvaise langue que je suis. C'est l'ASNL qui se procure le premier corner du match.

4e: Quelqu'un explique aux Nancéiens qu'ils ont aussi le droit d'avoir le ballon?

2e: Sans surprise, les Niçois sont un peu tendus. Ils ont déjà raté deux passes faciles. Mais gardent la possession. Nancy regarde.

1e: C'EST PARTI A LA RIVIERA!

16h50: On n'oublie pas le onze de l'ASNL non plus !

Le onze nancéien pour #OGCNASNL: Ndy Assembe, Cuffaut, Chrétien, Cabaco, Cétout, Aït Bennasser, Guidileye, Pedretti, Dia, Puyo, Dalé — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 15, 2017

16h45: Oyez, oyez, c'est l'heure de lancer officiellement ce live! Plus que 15 minutes avant le coup d'envoi. J'attends vos pronos. Moi je vois bien un 2-1 pour Nice. Mais je suis nul en pronostic.

Le bonhomme a neuf ans et est déjà plus pertinent que moi dans ses analyses.

A noter que Nice jouera sans Balotelli. Le Bihan le remplacera. Favre reste sur sa défense à quatre, rien de nouveau.

Salut les fous ! J’espère que vous allez bien parce que nous, ça va. On va assister à un petit moment d’histoire cette après-midi. Enfin, surtout si l’OGC Nice réussit à battre Nancy à l’Allianz Riviera. Car en cas de succès, les Aiglons assureraient leur place sur le podium du championnat de France pour la première fois depuis 41 ans. rendez-vous compte. Les hommes de Lucien Favre ont donc plus qu’un match à disputer contre le 17e de Ligue 1. Et ce ne sera pas facile. Entre un adversaire qui lutte pour sa survie et la pression qui risque de ronger les Niçois, il va falloir être costaud dans la tête pour gagner.

>> Rendez-vous à 16h45 pour le coup d’envoi du live

