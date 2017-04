Sport

FOOTBALL L’AS Monaco a pris une option sur la qualification en demie en battant Dortmund en Allemagne (2-3)...

Mbappé a dompté le mur jaune - Sascha Schuermann / AFP

William Pereira

De notre envoyé spécial,

Longtemps menacé après l’attaque aux explosifs qui a frappé le bus des joueurs allemands mardi soir, le quart de finale aller de Ligue des champions entre Dortmund et Monaco (2-3) a bien eu lieu. Et quel match. Du tifo monstrueux du mur jaune à la seconde période de haut vol, le public en a eu pour son argent.

L’hommage aux supporters de Monaco

Plus que la rencontre, l’avant-match était très attendu. Et n’a pas déçu. Encouragés par leur speaker, les supporters du Borussia n’ont pas oublié de rendre hommage à Bartra, blessé dans l’attaque mardi. Le club jaune et noir n’a pas non plus oublié de remercier les supporters de l’ASM pour leur soutien de la veille, pas plus qu’il n’a omis de féliciter les habitants qui ont accepté d’héberger les Monégasques. Beau.

Monaco hyper réaliste sur contre

On ne saura jamais à quel point les événements de mardi ont eu un impact sur le rendement des hommes de Tuchel, mais ces derniers ont semblé dépassés en première mi-temps. Placés plus bas sur en raison des absences de Sidibé et Mendy, les Asémistes ont battu les footballeurs du Borussia à leur propre jeu sur contre. C’est comme ça que Mbappé a marqué son doublé (19e, 79e) et que Raggi a provoqué le deuxième but (34e).

3 buts à City, 3 buts à Dortmund, ce n'est pas rien quand même. #ASM — Mathieu Faure (@matfaure) April 12, 2017

L’ASM a failli craquer sous la pression de la Südtribüne

Mais alors que tout semblait bien parti, les hommes de Jardim ont subitement disparu en deuxième période, comme happés par le mur jaune. Acculés, les joueurs de l’ASM ont posé genou à terre deux fois (57e, 84e) sur des buts de Dembélé et Kagawa. Tant mieux pour le suspense. Vivement le match retour.

