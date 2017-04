Sport

FOOTBALL Les joueurs du Borussia Dortmund ont déjà oublié la défaite 4-1 sur la pelouse du Bayern...

Vous vous attendiez à voir un Borussia Dortmund diminué et dégoûté de la vie contre Monaco mardi en Ligue des champions à cause du revers essuyé le week-end dernier contre le Bayern (4-1) ? C’est raté. Raphaël Guerreiro et son entraîneur, Thomas Tuchel, ont déjà tourné la page et sont prêts à en découdre devant leur public.

Tuchel veut que son équipe marque le plus de buts possible

« La défaite à l’Allianz Arena a été très bien digérée car ils nous ont été clairement supérieurs. Je n’avais jamais vu une équipe aussi forte maintenant. Mais maintenant il faut se concentrer sur la suite », a ainsi déclaré l’international portugais en conférence de presse, lundi. Et Tuchel de renchérir.

« Nous avons essayé d’évacuer la déception après une telle défaite méritée. Dimanche matin nous avons décidé d’oublier le match. Ça ne servait à rien de leur montrer 20 situations dans lesquelles ils auraient pu faire mieux. Nous n’avions pas les moyens de rivaliser avec le Bayern et il faut savoir l’accepter. » Lucide.

Guerreiro: "Monaco a une attaque solide. Je ne sais pas qui est favori. ASM est premier en championnat, pas nous." #BVBASM — BVB_France (@FranceBvb) April 10, 2017

Cette posture n’empêche néanmoins pas les deux interrogés de nourrir des ambitions pour le quart de finale aller contre Monaco au Signal Iduna Park, mardi soir. Tuchel, toujours. « Nous allons essayer de montrer à l’équipe de Monaco nos qualités physiques et psychologiques, nous allons essayer de créer des espaces, et nous allons essayer de marquer autant de buts que possible », a conclu le coach allemand. Leonardo Jardim est prévenu, son équipe va à nouveau s’engager dans un bras de fer de « goleadores ».

