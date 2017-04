Sport

BASKET Les acrobates du ballon viennent faire un tour à « 20 Minutes »…

La Harlem Globetrotter TNT Lister en pleine action. - Harlem Globetrotters Lancer le diaporama

B.V.

Vous avez toujours rêvé de claquer des dunks moulin à vent dans la face de votre pote ? De faire tourner le ballon sur votre index indéfiniment ? De dribbler à trois centimètres du sol avec un ballon dans chaque main ? Bah c’est pas demain que vous y arriverez !

En revanche, les Harlem Globe Trotters - et notamment TNT Lister et Dragon Taylor, qui seront de passage dans les locaux de 20 Minutes ce mardi à partir de 10 heures -, savent le faire et tenteront de vous guider pour progresser un peu. Alors venez partager ce moment avec nous sur la page Facebook de 20 minutes Sports pour vivre ça.

Pour vous préparer, un petit avant-goût par ici :

Mots-clés :