Steven Gerrard, buteur et homme du match - LFC TV

W.P.

Il y avait du beau monde sur la pelouse d’Anfield, samedi. Fowler, Smicer, McManaman, Salgado, Figo, Morientes… Anciens joueurs de Liverpool et du Real Madrid se sont affrontés pour savoir quelle était la meilleure équipe de vieux. Et le constat est clair : les Reds étaient plus forts. Victoire 4-0.

Bon, il faut dire que les Anglais pouvaient compter sur un Steven Gerrard en feu. Fraîchement retraité, l’ancien capitaine de la maison a dégommé la barre transversale avant de gratifier l’assistance d’un but incroyable.

What a goal by Gerrard. 😍 pic.twitter.com/wgLEAFiqBo — LFC KNOWLEDGE (@LFCknowledge) March 25, 2017

Sans surprise, c’est lui qui a été élu homme du match. Mais au fond, on sait tous que c’est un peu de la triche. Stevie G est plus jeune et frais que ses adversaires. Mais comme on l’aime, on ne dira rien.

