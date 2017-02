Sport

Javier Pastore n’avait plus été titulaire en Ligue 1 depuis le 20 septembre. A cette époque, Franck Passi était sur le banc marseillais, l’OM était 15e du championnat et son propriétaire s’appelait… Margarita-Louis Dreyfus. C’est dire si sa titularisation, ce dimanche soir, était un peu la surprise du chef Unai Emery.

Jouer en une touche, « difficile pour les centraux qui sont faibles » (ET BIM)

Pari gagnant, sans aucun doute : « El Flaco » (le maigre) a rappelé l’étendue de son (gros) talent dès la 16e minute en adressant une superbe passe décisive à Edinson Cavani. Une déviation en une petite touche de balle, parfaitement dosée dans la profondeur… Un régal. « Je me suis dit qu’il fallait donner en une touche, parce que c’est difficile pour les centraux qui sont faibles », a-t-il commenté en zone mixte (et bim, mange-toi ça Rod Fanni. Après, c’est peut-être le passage au Français qui rend Pastore aussi sévère).

Javier Pastore a connu des moments difficiles mais il est de retour #OMPSG pic.twitter.com/bvzmtmlsWy — Goal France (@Goal_com_France) February 26, 2017

On vous passe les dribbles et les petits numéros techniques en tout genre pour ne retenir que le second geste décisif du soir, à la 49e : un coup du foulard pour décaler Kurzawa qui, via Matuidi, a permis à Lucas de marquer le troisième et de définitivement plier cette affaire.

Blessures, concurrence et bouteilles d’eau

« C’est un artiste, je suis très content pour lui », a salué son président Nasser Al-Khelaïfi. Son retour est « important », a complété Unai Emery, qui sans nous refaire le coup des bouteilles d’eau, a rappelé à quel point il aimait que ses joueurs soient en concurrence : « un joueur énervé parce qu’il ne joue pas, c’est bon, ça le fait progresser ! »

N'étant pas dans le secret du vestiaire, on n’ira pas dire que c’est l’amour fou entre le Basque et l’Argentin… Mais Pastore a lui aussi envoyé des fleurs à son coach : « il a été intelligent de me sortir, avant la fin du match. On va voir si je peux jouer plus souvent pour monter en rythme, mais c’est le coach qui décide ! »

Le football est quand même plus sympa avec Javier Pastore. — Mathieu Faure (@matfaure) February 26, 2017

Hé oui, avec ses dix petits matchs cette saison, « El Flaco », bien embêté par les blessures, préfère ne pas trop s’avancer : « Je n’étais pas à 100 %, mais aujourd’hui je me sens bien ! » On lui a bien sûr demandé s’il n’avait pas trop douté pendant cette longue traversée du désert… Et l’Argentin nous a fait une réponse de Normand : « non, je n’ai pas douté. Mais c’était parfois difficile. » Gagner une place de titulaire indiscutable dans cet effectif-là le sera aussi. Mais si « l’artiste » est à 100 %…

