Sport

FOOTBALL Le PSG a eu du mal à venir à bout de Dijon mais a assuré l'essentiel en gagnant 3-1...

Cavani a scellé le succès du PSG - FRANCK FIFE / AFP

William Pereira

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

DIJON - PSG

Ligue 1 / 23e journée

1-3

Allez, c'est terminé pour cette intense soirée de lives! Merci d'être restés avec nous tout au long de cette folle journée. Des bisous. Bonne soirée!

Paris est donc officiellement deuxième de Ligue 1 et revient à trois points de l'AS Monaco. Le suspense est toujours présent, la lutte pour l'Hexagoal sera féroce.

93e: C'est terminé! Victoire du Paris Saint-Germain! 3-1, en souffrant pas mal. Mais les trois points sont là.

90e: 3 minutes de temps additionnel.

89e: On me demande qui est l'homme du match et si c'est Thiago Silva... Il fait un excellent match mais j'ai quand même envie de récompenser Draxler qui a surnagé pendant 70 grosses minutes. Il est très régulier et on peut le féliciter pour ça. Avis personnel bien sûr.

85e: Victoire laide, soit... Mais ce genre de victoire est vital à une équipe qui vise le titre de champion.

83e: ENCORE UN BUT MOISI! Frappe de Guedes détournée du talon par Cavani et 3-1! Paris joue moche mais va gagner!

81e: BUUUUT TOUT POURRIIII DE THIAGO SILVAAAAA! 2-1!!!! Un but est un but mais il est particulièrement laid celui-ci, haha!

79e: Sympa le duo Guedes-Ben Arfa... Ca combine pas trop mal. Ils apportent quelque chose, c'est indéniable.

79e: Ben Arfa pour Draxlaaa dans la surface... L'Allemand foire sa tentative de ciseaux et ça file en contre... Rapidement désamorcé par le PSG.

77e: Abeid! Frappe complètement manquée des 178 mètres... J'ai de la peine pour ce tir de poussin.

75e: Ca ne donne rien. Plus qu'un quart d'heure...

74e: Paris tremble sur les montées de Dijon. Corner pour les locaux...

71e: Hatem et Gonçalo rentrent donc et les sortants sont Lucas et Matuidi

69e: Cavani, Draxler, Matuidi! Excellent mouvement à trois du PSG dans la surface dijonnaise conclue par une lourde frappe de Blaisou, mais Reynet défend bien.

68e: Ah bah en parlant du loup. Ben Arfa va rentrer. Et Gonçalo Guedes aussi.

DrJuju: Qu'est-ce qu'Emery attend pour passer en 4-2-3-1 et remplacer Matuidi par Ben Arfa ?

>> La 75e minute. Comme d'hab.

64e: Tic, tac, tic, tac... Mine de rien, il ne reste plus que 25 minutes à jouer à Dijon!

61e: Enormeeeee travail de Matuidi pour chasser Diony parti en contre dans la surface. a l'aise, Blaise.

Justice94700: Et ce Rabiot j'ai l'impression qu'il a pris une petite chicha il est très très détendu.

>> Au calme, avec Serge et Layvin.

57e: Rabiot prend sa chance sur le côté gauche de la surface... C'est nul. Ca s'envole vers Jupiter...

55e: DRAXLER TOUT PRES DU 2-1! Aie, aie, aie, il hésite un peu l'Allemand! Il aurait dû tirer en première intention. On apprécie quand même le jeu de hanches qui fait danser tout Dijon. Belle feinte, mais la frappe est mauvaise, trop sur Reynet.

52e: Oh maman quel travail de Draxler encore! Débordement + centre en retrait pour Kurzawa qui prend sa chance dans la surface mais il butte sur 15.000 jambes dijonnaise. Il y a un poulpe dans cette surface.

50e: DRAXLER! Très belle action parisienne avec Draxler qui tente d'enrouler en première intention... C'est contré! Corner... Ca cafouille mais le DFCO s'en sort.

49e: Par contre les contrôles de Draxler c'est vraiment du régal. Seul Parisien à être vraiment au niveau.

48e: On repart sur un gros rythme côté PSG.

46e: C'EST REPARTI A GASTON GERARD!

AmiraIV: J'aime beaucoup regarder les matchs en suivant les lives 20Minutes. Là, je vais juste suivre le live car c'est en train de m'énerver. J'aime beaucoup Paris, mais voir autant de désinvolture... Quasiment personne ne se sent concerné hormis Draxler qui surnage. Et je comprends pas les choix d'Emery : j'adore Matuidi, il a été énorme depuis son arrivée, mais là, il a un coup de moins bien. Je préférerai à la limite un triangle offensif avec Ben Arfa en offensif, juste pour essayer.

Enfin bon, Areola, je comprends pas aussi : comment on peut être intraitable comme en début de saison et finir par presque rien arrêter depuis quelques temps. Certes c'est dans la tête, mais bon...

Merci pour ton live en tout cas !

>> Merci à toi surtout de nous rester fidèle! Je ne fais que mon boulot pour ma part ;)

La première mi-temps parisienne résumée en deux gestes: la tentative de petit-pont de Kurzawa dans sa surface qui débouche sur un tir dijonnais sur le poteau et la talonnade moisie de Rabiot devant sa surface. Trop de mépris envers l'adversaire, trop de nonchalance...

45e: C'est la mi-temps à Dijon! 1-1 pour le moment!

44e: Cavani obtient un corner devant Lotiès... Bon ballon de Draxlaaa à l'origine de l'action.

42e: MOTTA! La reprise instantannée en mode kung-fu de l'Italien était osée mais fuit le cadre. Mais là au moins, il y avait du jeu.

40e: Globalement on sent Paris très au-dessus mais merde, cette attitude n'est pas acceptable à ce niveau.

37e: C'est limite scandaleux de voir que la moitié de l'équipe du PSG ne se sent pas concernée par ce match...

35e: Balmont, c'est Paul Scholes ce soir.

32e: Tavares est en feu là. Il a l'étoile d'invincibilité même s'il rate son contrôle aux 20 mètres là.

30e: EGALISATION EXPRESSE DE TAVARES! CE MATCH PREND UNE TOURNURE INTERESSANTE!

28e: BUUUUUT DE LOUUUUCAAAACHHHH!!! Lucas Moura ouvre le score d'une reprise rageuse à bout portant!

26e: Ouuuh Cavani c'était bien joué! L'intention était bonne de la part d'Edi qui, sur le côté droit, voit Draxler faire un appel dans la surface. Mais son ballon est légèrement trop long pour l'Allemand.

alois01: matuidi 10 mns de jeu aucune passe vers l avant , je trouve qu il regresse de plus en plus ...

>> Soit il traverse une mauvaise phase, soit le déclin est très violent. Mais effectivement il n'est pas du tout au niveau depuis plusieurs semaines.

24e: Draxler qui découvre d'ailleurs Balmont. Grosse embrouille entre les deux hommes, c'est beau.

21e: Balmont a 73 ans mais il presse toujours comme à la belle époque. Encore un gars qu'on va retrouver sur un Vélodrome à 105 ans. Increvable.

18e: Quel match mes amis. quel match. Après Monaco-Nice, c'est dur de se manger ça. Corner pour le PSG.

15e: 77% de possession pour le PSG. Plus grosse occasion pour Dijon. Le football de possession, c'est naze.

13e: Draxler en difficulté contre Dijon. Jamais je n'aurais pensé dire ça de ma vie.

12e: Kurzawa est catastrophique depuis le début du match...

9e: CAVANI! Très bien servi dans la surface, l'Uruguayen rate un peu son contrôle et ne parvient pas à frapper dans la foulée...

8e: Dijon bouscule Paris, Dijon étouffe Paris... Qui l'eût cru?

6e: OH LE GROS BORDEL DANS LA SURFACE DU PSG ET LE POTEAU POUR DIJON! Mais quelle erreur de Kurzawa qui joue avec le feu dans la surface...

4e: Le DFCO n'a pas pour projet d'avoir peur du PSG. Les Dijonnais jouent très haut.

1e: OH LA SORTIE DIFFICILE D'AREOLA! Aurier passe de la tête à son gardien mais c'est trop faible et Diony est à deux doigts d'en profiter. Heureusement pour Paris, A.A fait le geste qui sauve, à savoir sortir.

1e: C'EST PARTI A GASTON GERARD!

19h56: Dijon jouera avec son équipe-type

19h53: Grosse ambiance là...

19h52: On commence tranquillement avec la composition du Paris Saint-Germain.

19h50: C'est parti pour ce live!

Re-re bonsoir les amis ! Après le choc Monaco-Nice et l’ouverture du tournoi des VI Nations, on enchaîne sur un troisième live du samedi avec le grand retour du PSG à 20h. Ce n’était plus arrivé depuis quatre ans et rien que pour ça on remerciera nos amis de Dijon. Bref, Paris est dans l’obligation de décrocher les trois points sur une pelouse des plus compliquées. C’est un déplacement piège pour les hommes d’Unai Emery, d’autant que le coach basque est privé de plusieurs cadres. Mais bon, Cavani et Draxler sont là, ça devrait a priori suffire.

>> Rendez-vous à 19h50 pour le coup d’envoi de ce live…

Mots-clés :