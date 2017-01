Sport

FOOTBALL Toutes les infos transferts du mardi 17 janvier...

Cavani a failli filer en Chine d'après le président de Tianjin - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

Les principales infos du jour

> Manchester United demande 20 Millions pour Depay

> West Ham trouve inacceptable l'offre de l'OM pour Payet

> Le Barça ouvert à un transfert de Messi

> Griezmann à Manchester United l'été prochain, c'est chaud

>Tianjin avait trouvé un accord avec Cavani mais a dû abandonner le dossier à cause d'une réforme du foot chinois

Comme d'habitude j'attends vos remarques et questions qu'elles soient ou non pertinentes. L'idée c'est quand même qu'on se marre un peu non?

10h: Freiné par une réforme du foot chinois, Tianjin était tombé d'accord avec Cavani pour un départ cet hiver!

Le président du club chinois, Shu Yuhui, également très intéressé par Diego Costa, a balancé une ribambelle d'informations concernant ses ambitions sur le marché des transferts européens.

Jorge Mendes a essayé de refourguer tous ses clients au président : Falcao, Diego Costa, Raul Jimenez (Benfica)...

Sans la nouvelle règle (qui empêche les clubs chinois d'avoir plus de 3 étrangers sur le terrain et cinq dans l'effectif), Diego Costa mais aussi CAVANI oui, oui, auraient pu filer à Tianjin.

« Le PSG nous a confirmé qu'il pourrait accepter une offre pour Cavani en juin prochain, même si le joueur était d'accord pour nous rejoindre dès cet hiver. C'est d'ailleurs la même chose pour Costa puisque Chelsea a refusé de le vendre avant juin. »

Un seul mot: wow...

lol3: Je me pose une question comment va se remettre le championnat anglais du brexit ? alors que c’est un championnat remplis de joueurs étrangers et surtout européens !

>> Attention pavé: Eh bien c'est simple, les Français comme les autres européens et les non-britanniques seront probablement considérés comme extracommunautaires et devront demander un permis de travail dont les conditions sont drastiques depuis une ou deux saisons. Pour un joueur issu d'un pays du top 10 du ranking FIFA, c'est le cas de la France, il devrait théoriquement compter 30% de ses sélections sur les 24 derniers mois pour jouer en Angleterre ou en Ecosse. Et les nationalités au-delà du Top 50 du classement FIFA n'ont pas le droit d'être représentées en Angleterre. Donc si demain un nouveau Berbatov apparaît en Bulgarie, la Premier League pourrait bien ne pas avoir le droit de le faire signer.

09h30: Manchester United vraiment chaud sur le dossier Griezmann

The Independant relance la piste d'un transfert du Français de l'Atlético Madrid à Old Trafford l'été prochain. Mourinho aurait fait de Griezmann sa priorité. On se dirigerait vers un transfert à plus de 100 millions d'euros. L'Atlético de son côté, rêve d'un retour de Diego Costa.

09h22: Des nouvelles d'M'Baye Niang

Le Français du Milan AC pourrait atterrir à Arsenal en cas de départ d'Alexis Sanchez d'après El Mundo Deportivo. Sanchez n'a toujours pas prolongé chez les Gunners et il lui reste 18 mois de contrat avec Arsenal. Pour ce qui est des médias étrangers qui lancent des rumeurs qui n'ont rien à voir avec leur pays, je suis en revanche toujours très sceptique...

Allez, c'est l'heure du grand sondage du jour. Je sais que vous l'attendiez tous.

09h03 : Le Barça ouvert à un départ de Messi

Eh allez, The Sun remet une pièce dans le jukebox ! Le tabloïd anglais annonce que Manchester City serait prêt à faire des folies pour l’Argentin (on parle d’un possible transfert à 115 millions d’euros + 47 millions d’euros de salaire annuel). Mais la vraie nouveauté dans cette histoire, c’est que le Barça serait ouvert aux négociations. Et si Pep et Lionel se retrouvaient enfin ?

Taux de crédibilité : 3 %. Désolé, c’est The Sun

9h: Marseille a renchéri... de deux millions d'euros pour Payet

Et visiblement, on apprécie très peu du côté de l'ouest londonien. Après avoir proposé autour de 23 millions d'euros à West Ham, l'OM est revenu à la charche avec 25 cacahuètes, offre jugée « insultante » par les Anglais à en croire un journaliste du Telegraph. Bref, ça n'avance pas des masses.

08h53: Salut à tous! On commence par une information du journal L'Equipe. Selon nos confrères, l'Olympique lyonnais aurait formulé une deuxième offre pour le Néerlandais à hauteur de 15 millions d'euros, mais Manchester United en demanderait cinq de plus. Ce qui peut se comprendre quand on a acheté le bonhomme une trentaine de millions d'euros.

>> Mardi 17 janvier

