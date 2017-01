Sport

AMOUR Aux origines de l'amour entre le Special One et les Red Devils...

José Mourinho, contre Sunderland le 26 janvier 2016 - Rui Vieira/AP/SIPA

W.P.

Ce n’est un secret pour personne, José Mourinho aime Manchester United. Il l’aimait déjà avant de s’asseoir sur le banc d’Old Trafford et il l’aime encore plus maintenant qu’il dirige les Red Devils. Mais pourquoi ? Le Special One est revenu sur sa relation avec le club dans des propos relayés par le site officiel de Manchester United.

De l’infaillible soutien des supporters mancuniens

« Ce qui a fait que ce sentiment que j’ai envers les personnes du club et mon envie de travailler avec ces personnes a très vite grandi, ce sont justement ces mêmes personnes », a déclaré Mourinho, qui n’a pas caché apprécier la lucidité des supporters mancuniens vis-à-vis de la situation de leur club de cœur.

Selon le Mou, ils « comprennent la réalité du club » tout en gardant « les mêmes attentes élevées » mais en comprenant qu’il reste un long chemin à parcourir. « Ils soutiennent l’équipe même dans les moments difficiles », illustre le Portugais. Et de poursuivre : « c’est ce qui fait que tu tombes amoureux d’un club ».

José Mourinho a conclu sur ses joueurs, évoquant un groupe « qu’il aime beaucoup. C’est pour ça que je suis heureux ». Le retour du Happy One.

