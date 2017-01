J.L. avec AFP

Chelsea a égalé le record de treize victoires consécutives sur une saison de Championnat d’Angleterre, détenu par Arsenal depuis près de quinze ans, en battant Stoke City 4-2, samedi pour la 19e journée. Les Blues, qui restent confortablement installés en tête de la Premier League, ont perdu pour la dernière fois en championnat il y a plus de trois mois, le 24 septembre sur le terrain d’Arsenal (3-0). Ils auront l’occasion de battre le record étaubli lors de la saison 2001-2002 par les Gunners dès mercredi sur la pelouse de Tottenham.

