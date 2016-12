Sport

POISSE Le leader du Vendée Globe a perdu plus de 500 miles sur Alex Thomson depuis le passage du cap Horn...

Armel le Cléac'h sur le Vendée Globe 2016 - DAMIEN MEYER / AFP

W.P., avec AFP

Au passage du cap Horn, il y a maintenant six jours, la victoire tendait les bras à Armel Le Cléac’h. Seul un ofni pouvait venir lui barrer la route, croyait-on. Car personne n’avait imaginé que Banque Populaire VIII puisse heurter de plein fouet une immense poisse sur le plan météorologique pendant qu' Alex Thomson, lui, bénéficiait au contraire de conditions idéales dans l’Atlantique Sud.

« Ce n’est pas ma semaine pour jouer au loto ! Au niveau météo, les choses n’ont pas été dans le bon sens pour moi depuis le Cap Horn : j’ai dû tirer pas mal de bords. Et maintenant, j’ai un anticyclone qui me barre la route. Il est en plein milieu de l’Atlantique sud, une vraie barrière. Du coup, je n’ai pas d’autre solution que de le traverser au plus court. Ce que je fais en ce moment », a confié le skipper au quotidien L’Equipe.

Un peu déprimé, Le Cléac’h ne baisse pas les bras pour autant et promet une lutte acharnée avec son rival gallois jusqu’au bout. « Pour les terriens, c’est plus sympa pour le suspense, pour moi beaucoup moins. Il y aura de la bagarre jusqu’au bout. » Tant mieux pour nous, oui.

