Sport

FOOTBALL Ca ne va pas fort du tout pour Riyad Mahrez et encore moins pour Leicester en championnat...

Mahrez n'est pas au top de sa forme - James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

W.P., avec AFP

Contre Everton, l'entraîneur de Leicester, Claudio Ranieri, a tenté un truc: laisser son meilleur joueur Riyad Mahrez sur le banc. Mauvaise nouvelle pour l'ancien coach de l'AS Monaco, ça n'a pas tout a fait fonctionné sur le plan collectif. Les Foxes ont perdu à domicile contre les Toffees et flirtent avec la zone de relégation. Du coup, l'Italien a dû justifier son choix à la fin de la rencontre.

« Il n'est pas en grande forme en ce moment et je veux le stimuler », a expliqué le technicien italien après la défaite lors du Boxing Day. Et d'ajouter : « je ne le vois pas faire des bonnes choses à l'entraînement et il doit donner plus pour l'équipe. Je veux plus. »

Fort heureusement, grâce au Boxing Day, Mahrez aura l'occasion de se racheter dans seulement quatre jours face au West Ham de Payet. Un match que Ranieri et Leicester sont dans l'obligation de remporter pour ne pas plonger un peu plus dans une crise en forme de gueule de bois, six mois après leur titre de champion d'Angleterre.

Mots-clés :