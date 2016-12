Sport

FOOTBALL C'est le début du Boxing Day de l'autre côté de la Manche...

N'Golo Kanté, le joueur le plus sous-coté du championnat le plus surcoté - Oli SCARFF / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

PREMIER LEAGUE

18e journée

A 16h:

Chelsea-Bournemouth

Arsenal-West Bromwich Albion

Manchester United - Sunderland

Leicester City-Everton

Burnley - Middlesbourgh

Swansea - West Ham



Allez, je vous laisse seuls avec la classe d'Özil en début de vidéo.

Je vous fais patienter avec un peu de lecture, mais vraiment un peu. En stock on a : du Mourinho pas content du calendrier du Boxing Day (classique).

Gros caprice de Noël: Mourinho estime que Chelsea est favorisé par son calendrier de fin d'année https://t.co/3M6Q9wRfs1 pic.twitter.com/ws8ru7PiQR — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 26, 2016

Du Zlatan Ibrahimovic qui fait n'importe quoi dans la neige (un peu plus improbable).

VIDEO. Grand froid: Zlatan se roule dans la neige en caleçon (mais n'assume pas trop) https://t.co/h9zAXRhQNE pic.twitter.com/V0wsHud0XE — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 26, 2016

Salut les 20 Minuteurs! Déjà, avant tout, Joyeux Noël en retard, j'espère que vous avez été gâtés. Si ce n'est pas le cas, on va essayer de rattraper ça en suivant le début du Boxing Day chez nos amis anglais vu qu'on n'a rien à se mettre sous la dent en Ligue 1. Evidemment, la Premier League est très inférieure à notre championnat, mais il y a quand même deux, trois beaux matchs. Leicester-Everton fait un peu figure de tête d'affiche mais on suivra évidemment en priorité Chelsea, Arsenal et Manchester United. A noter qu'à 18h15 Liverpool et City jouent, puis Tottenham à 20h15, mais on n'ira pas jusque là vu que je termine ma journée avant (c'est ballot).

>> Rendez-vous à 15h45 pour le début du live!

