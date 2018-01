VIDEO. Le CES, c'est toujours le futur, depuis 1967

Des visiteurs essayent un casque de réalité virtuelle au salon CES de Las Vegas, le 12 janvier 2017. — YONHAPNEWS AGENCY

Robots, voitures autonomes et autres objets connectés, assistants virtuels et intelligence artificielle partout : la grand messe annuelle de l'électronique grand public, le CES s'est tenue à Las Vegas.

Et si, on faisait un (grand) bond en arrière ? Quelles ont été les innovations présentées en 1967, date de la première édition, et les années suivantes? Caméscope, télévision en haute définition… Tour d’horizon vidéo des objets « high-tech » qui ont boulversé nos vies.

