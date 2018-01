CES 2018: Le salon de l'électronique plongé dans le noir par une panne d'électricité

La panne d'électricité qui a frappé le CES de Las Vegas a duré un peu plus de deux heures, le 10 janvier 2018. — David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Non, les milliers de téléviseurs exposés n’ont pas fait disjoncter le hall central. La panne d’électricité qui a plongé le Consumer Electronic Show (CES) dans le noir pendant deux heures, mercredi, a été causée par les pluies torrentielles qui sont tombées sur Las Vegas ces derniers jours, a expliqué Nevada Power. Et alors que des milliers de visiteurs du hall abritant notamment les stands de LG, Sony et Samsung, ont été escortés vers la sortie pour des raisons de sécurité, il ne leur restait qu’une chose à faire : tweeter.

Surréaliste !! Coupure générale d’électricité dans le plus grand hall du plus gros salon high-tech du monde c’est du jamais vu #ces2018 #CESBLACKOUT pic.twitter.com/enNJ9ntVYR — Nicolas Catard (@NicolasCatard) January 10, 2018

Les marques s’amusent

Parce que tout le monde aime l’ironie de milliers de gadgets rendus HS comme dans le roman Ravage de Barjavel, les marques ont fait contre mauvaise fortune bon cœur.

Intel : « On vous présente Blackout, le plus gros hit au CES depuis la 5G »

LG : « Même sans électricité, le CES ne peut pas égaler les noirs parfaits d’une télé LG Oled ».

Newegg : « Panne d’électricité sur le hall central. Ne paniquez pas et allez vers le Riddick le plus proche » (le personnage nyctalope incarné par Vin Diesel).