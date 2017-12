La photo d’adolescents dormant dans des sèche-linge à Paris choque

La question des mineurs livrés à eux-même dans Paris ne semble pas réglée. Vendredi dernier une internaute a posté sur Twitter la photo d’une scène particulièrement choquante. Trois adolescents, endormis dans les sèche-linge d’une laverie de Barbès à Paris. Si ce genre de scène est malheureusement courante dans le quartier où des jeunes dorment également dans des autolib, la photo a suscité de vives réactions sur Twitter.

#paris #homeless #homelessperson #france #streetchildren #migrants #SDF #refugies Les enfants des rues à Barbès. The street children of La Goutte d'Or these isolated migrants seek a little rest and warmth in a laundrette. Paris 18e - France 20/12/17 pic.twitter.com/TEMNxGSCM6