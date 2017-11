Internet: L'hébergeur OVH victime d'une panne majeure, de nombreux sites touchés

L'hébergeur OVH connaît une panne majeure qui affecte un grand nombre de sites Internet en France. — M.Libert/20 Minutes

BFM Business, 01net, La Manche Libre etc. La liste des sites Internet perturbés ce jeudi matin est longue. Et pour cause : le géant de l’hébergement OVH, entreprise française qui figure parmi les leaders mondiaux du secteur, connaît une panne électrique de grande ampleur.

Bonjour, des incidents ont été détectés à Roubaix et Strasbourg ce matin. Le fonctionnement normal de certains de nos services est affecté. Octave Klaba a communiqué dès la détection des incidents, via des tweets et continue de le faire. Toutes nos équipes sont sur le pont. — OVH Support FR (@ovh_support_fr) November 9, 2017

Panne d’électricité majeure

Vers 7 heures, l’un des centres de données de la société, situé à Strasbourg, a perdu son alimentation en électricité. Une partie des serveurs contenant les données des clients d’OVH est donc à l’arrêt. Les groupes électrogènes censés pallier ce type de pannes auraient également dysfonctionné.

Octave Klaba, PDG d’OVH, communique régulièrement sur cette panne depuis ce matin et assure que ses équipes font tout pour rétablir la situation.

Nous avons un souci d'alimentation de SBG1/SBG4. Les 2 arrivées électriques EDF sont down (!!) et les 2 chaines de groupes électrogènes se sont mis en défaut (!!!). L’ensemble de 4 arrivées elec n'alimentent plus la salle de routage. Nous sommes tous sur le problème. — Octave Klaba (@olesovhcom) November 9, 2017

Comble de malchance : un problème au niveau du réseau de la fibre optique toucherait également l’entreprise, perturbant fortement le transfert de données entre ses data centers. Selon les dernières informations communiquées par Octave Klaba, la situation devrait être rétablie rapidement.

