Après le flamant rose, le hand spinner, ou encore le joueur de baby-foot : Tigrou ! Lorsqu’il avait 9 ans, Josh Sundquist a perdu sa jambe des suites d’un cancer. Une épreuve qui ne l’a pas freiné dans ses ambitions puisqu’après être devenu skieur professionnel, il est aujourd’hui écrivain et conférencier. Mais le jeune homme de 33 ans s’est aussi fait connaître par un autre biais plus original : Halloween.

Tous les ans, cet Américain se confectionne un incroyable déguisement qui intègre complètement le fait qu’il n’ait plus qu’une jambe. Cette année, son choix s’est porté sur Tigrou, le fidèle compère de Winnie l’ourson et qui a pour signe distinctif de rebondir sur sa queue. Josh Sundquist a donc ingénieusement utilisé celle-ci pour y glisser sa jambe et sautiller allègrement. Le résultat a encore une fois enthousiasmé la toile.

AMAZING — Spooky Tessa Violet (@meekakitty) October 27, 2017

Marie de Fournas