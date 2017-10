Les médias russes RT et Sputnik interdits de publicité sur Twitter

Twitter n’acceptera plus de tweets sponsorisés de RT et Sputnik. Le réseau social a annoncé ce jeudi qu’il interdisait toute publicité sur les comptes de ces deux médias russes en raison des interférences dans le déroulement des élections américaines de 2016. Une décision à « effet immédiat », a précisé Twitter.

« Elle se fonde sur le travail rétrospectif que nous avons fait autour de l’élection américaine de 2016 et la conclusion à laquelle sont arrivés les services de renseignement américains que tant RT que Sputnik ont tenté d’interférer avec l’élection pour le compte du gouvernement russe », affirme Twitter dans un communiqué.

« Nous ne prenons pas cette décision à la légère et l’appliquons dans le cadre de notre engagement à garantir auprès des utilisateurs de Twitter l’intégrité du service », ajoute-t-on de même source. Le réseau social indique que RT a dépensé 1,9 million de dollars en publicités sur son site depuis 2011, dont 274.100 en 2016, année de la dernière présidentielle américaine.

Off-boarding advertising from all accounts owned by Russia Today (RT) and Sputnik.



We’re donating all projected earnings ($1.9mm) to support external research into the use of Twitter in elections, including use of malicious automation and misinformation. https://t.co/zIxfqqXCZr