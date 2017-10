Cisjordanie: Un Palestinien arrêté par erreur pour un «bonne journée» mal traduit sur Facebook

Une manifestation palestinienne à Hébron en Cisjordanie, le 15 septembre 2017. — Wisam Hashlamoun \ apaima/SIPA

Les aléas des traducteurs en ligne. La police israélienne a arrêté par erreur puis libéré un Palestinien qui avait posté sur Facebook « bonne journée » en arabe, après que le logiciel du réseau social eut malencontreusement traduit sa publication par « attaquez-les », ont indiqué dimanche la police et des médias.

Les autorités ont reconnu avoir arrêté par erreur un Palestinien, suspecté d’incitation à la violence, sans donner plus de détails. Mais selon un article du quotidien Haaretz, le Palestinien a publié une photo de lui appuyé contre un bulldozer dans la colonie israélienne de Beitar Ilit, où il travaille, en Cisjordanie occupée.

« Attaquez-les » en hébreu et « blessez-les » en anglais

Une phrase en arabe signifiant « bonne journée » accompagnait l’image. Le logiciel de traduction de Facebook l’a interprétée comme « attaquez-les » en hébreu et « blessez-les » en anglais, selon Haaretz. Facebook n’a pas pu expliquer concrètement comment une telle erreur de traduction a eu lieu, étant donné l’absence de similarité apparente entre l’expression en arabe et la traduction qui en a été faite en hébreu et en anglais.

L’arrestation a eu lieu la semaine dernière mais l’homme a été libéré quelques heures plus tard quand la police s’est rendue compte de l’erreur, selon l’article du journal israélien. « Il y a quelques jours, un Palestinien a été arrêté pour être interrogé, car soupçonné d’incitation (à la violence) à travers sa page Facebook », a affirmé une porte-parole de la police, Luba Samri. La publication sur Facebook a, depuis, été supprimée.