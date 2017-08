Facebook Messenger: Attention au nouveau virus et sa fausse vidéo

L'app Facebook Messenger sur iOS et Android. — Facebook

Avec Internet, tout va plus vite. Le piratage aussi, qui ne se limite plus à votre bon vieux PC, mais également aux tablettes, smartphones et autres sites et applications. Le spécialiste en sécurité numérique Kaspersky met ainsi en garde les internautes contre un nouveau virus qui sévit sur Facebook Messenger, la messagerie du réseau social n°1.

« Tiens, Fabien m’a envoyé une vidéo, cool…. Oh non !!»

Ce malware se présente sous la forme d’un message d’un de vos amis Facebook qui vous invite à regarder une vidéo. Vous êtes en confiance, vous cliquez sur le lien. Vous n’auriez pas dû, mais il n’est pas trop tard, votre ordinateur n’est pas encore infecté. En effet, le lien renvoie vers un Google Doc sur lequel s’affiche un lecteur vidéo. Un faux lecteur vidéo.

Cette fois, si vous cliquez, vous verrez apparaître une fenêtre pop-up pour télécharger une mise à jour, en fait le fameux malware qui vous inondera de publicités. Comme le souligne Kaspersky, ce virus ne plantera pas votre ordi, ni ne volera vos infos, au pire, il ralentira juste votre session Internet. C’est la méthode qui fait plus peur.