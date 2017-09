Rentrée numérique: Sept conseils pour repartir du bon pied

Des applications pour optimiser son temps sont appelées en renfort pour la rentrée. — Pixabay

Happé par la rentrée et sa cohorte de contraintes, vous repassez bon gré mal gré en mode 2.0. Voici quelques conseils pour rester branché sans se laisser dépasser…

Résolution n°1 : Je trie mes photos de vacances

Des dizaines de nouvelles photos ont trouvé place durant l’été dans nos smartphones. Je supprime les doublons, les floues (pas artistiques), les trop mal cadrées et ne conserve que celles véhiculant une émotion particulière ou les plus belles que j’ai envie d’imprimer.

Pour soulager la mémoire de mon smartphone, je peux aussi utiliser une clé de stockage, comme la JumpDrive de Lexar, compatible avec les iPhones. J’entame la confection de mon livre photo « Eté 2017 » et prends soin d’attendre la futur promo sur mon site de développement préféré pour le commander.

Résolution n°2 : Je change mes mots de passe

J’arrête de procrastiner et modifie enfin mes mots de passe sur les sites web que je fréquente. Je privilégie un mot de passe avec un minimum de 8 caractères, intégrant une majuscule, un caractère « exotique » (comme « @ ») et des chiffres.

Illustration, mot de passe informatique. - PURESTOCK/SIPA

Surtout, comme le rappelle Symantec (l’éditeur de Norton), j’oublie les prénoms de mes enfants, dates de naissance familiales, voire tout mot figurant dans le dictionnaire. J’opte aussi pour un mot de passe unique et bien torturé pour mes services bancaires en ligne.

Résolution n°3 : Je fais le point sur mon antivirus

Le virus qui vient plomber l’ordinateur, qui dévore dossiers et photos, et qui se diffuse aux contacts de la messagerie, cela n’arrive pas qu’aux autres. En cette rentrée, je vérifie que mon antivirus est à jour. Le site logitheque.com a dressé le palmarès des meilleurs anti-virus gratuits ; clubic.com, celui des meilleurs payants. Les possesseurs de PC peuvent aussi se référer aux tests de l’organisme indépendant av-test qui a mis sur le grill 18 suites antivirales entre janvier et juin 2017. Kaspersky Lab (Internet Security) et Symantec (Norton Security) font presque jeu égal. Bref, on s’équipe. Si je possède un Mac, je ne suis pas forcément à l’abri des attaques virales et fais en sorte de m’en prémunir.

Résolution n°4 : Je fais le tri dans mes contacts

Face à mon carnet d’adresses qui gonfle de mois en mois, je prends le temps de personnaliser les fiches contact de mon ordinateur. Je supprime les fiches mal renseignées, les noms qui ne me rappellent rien et personnalise les autres fiches en indiquant – si possible — qui est qui. Je fais aussi un peu de ménage sur Facebook et pense enfin à créer des listes (perso/pro/famille) pour essayer de réserver mes posts à qui de droit. Mes photos en maillot de bain n’intéressent pas forcément mes contacts professionnels…

Résolution n°5 : Je protège aussi mon smartphone

Pour éviter les déconvenues, j’installe l’application LookOut sur mon smartphone (iOS ou Android).

Au même titre qu'un ordinateur, le smartphone doit également être protégé. - A.Gelebart/20 Minutes

Créée par d’anciens hackers, elle analyse en tâche de fond le contenu de mon terminal pour y débusquer un éventuel virus, et crée des sauvegardes (les contacts gratuitement, les photos avec un abonnement Premium à 2,99 euros/mois).

En cas de perte ou de vol, Lookout permet aussi de géolocaliser mon téléphone depuis son site internet et d’y adresser un message.

Résolution n°6 : J’utilise des applications pour optimiser mon temps

Difficile de ne pas se laisser déborder par le rush de la rentrée. Quelques applications nous invitent à mieux nous organiser et à gagner un temps précieux. Pour la maison, « Remember the Milk » aide à confectionner des to-do-lists en programmant des alertes au jour le jour. Pratique pour ne rien manquer. L’intérêt de cette application est aussi que l’on peut programmer des alertes pour autrui, comme pour rappeler à son enfant terrible qu’il a piscine le jeudi… Pour optimiser le temps passé au supermarché à faire ses courses, « Bring ! » aide à mieux préparer sa liste de commission rayon par rayon, etc..

Résolution n°7 : Je me calme avec les effets SnapChat

Oui, aussi.