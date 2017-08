«Game of Thrones»: Facebook vous transforme en roi des Marcheurs Blancs

Au-delà du Mur, devenez le roi des Marcheurs Blancs le temps d'une vidéo. — HBO

C'est déjà la fin de la septième (et pénultième) saison de Game Of Thrones ce dimanche soir aux Etats-Unis. Pour l'occasion, la série s'associe à Facebook pour faire durer le plaisir. Comme sur Snapchat, un filtre vous transforme... en Roi de la Nuit, le leader suprême des Marcheurs Blancs.

Sur la page officielle de GOT, une vidéo montre un des acteurs de la série, le Norvégien Kristofer Hivju (qui joue Tormund dans la série), se prêter à l'exercice.

Pour obtenir le filtre, il faut s'assurer que l'application Facebook que l'on utilise est à jour, sinon, il vous sera impossible de goûter au plaisir d'être plus méchant que Cersei.

Yeux fluo et voix d'outre-tombe

Sur Twitter, de nombreuses nouvelles recrues pour l'armée des Marcheurs Blancs ont fait leur apparition. Et il faut avouer que, même si on le déteste, le Roi de la Nuit a quand même la classe avec ses yeux bleus fluo, sa voix d'outre-tombe et ses petites cornes (?).

@GameOfThrones this filter has got me excited for the season finale this Sunday 🙌🏾🙌🏾🙌🏾#WinterIsHere pic.twitter.com/fdPudz29pp — Christian Robinson❄️ (@OleMiss_Chris) August 25, 2017

Le filtre de FB sur #GoT #GamesOfThrones je le trouve trop bien fait haha 😂 je ferais un super marcheur blanc 😂 pic.twitter.com/X4ssKPAxtE — Ly 리 🇫🇷 (@lyaure1more) August 26, 2017

De quoi se mettre en appétit avant l'épisode final de la saison 7. Quand à la saison 8, il va falloir patienter pour visionner les épisodes : le tournage de cette ultime saison commencera en octobre.