«Game of Thrones»: Les Pyrénées, décor ultime de la dernière saison?

Et si lors de la prochaine saison de Game of Thrones, Jon Snow gravissait les contreforts du château d’Opoul après avoir croisé le fer avec Jaime Lannister au Palais des rois de Majorque, à Perpignan.

Alors que la 7e saison de la série culte met en scène Daenerys Targaryen sur la côte basque, dont le sanctuaire de San Juan de Gaztelugatxe a été reconverti en Dragonstone pour l’occasion, les Pyrénées-Orientales rêvent de servir de décor pour l’ultime saison dont le tournage est programmée pour l’hiver prochain.

Perpignan Méditerranée Invest est en tout cas sur les rangs depuis plusieurs années pour accueillir le roi du Nord sur les terres du sud de la France.

Candidature déposée depuis 2015

L’agence de développement économique avait déposé un dossier de candidature auprès de la production dès 2015 et a confirmé au magazine Objectif Languedoc-Roussillon poursuivre ces démarches pour être au casting de la saison 8 diffusée par HBO.

Il lui reste peu de temps pour convaincre. Si ses équipes y parviennent, les enjeux pourraient être énormes pour le département des Pyrénées-Orientales qui regardent avec attention les chiffres de fréquentation des sites qui ont servi de toile de fond aux aventures des familles Stark, Greyjoy, Lannister et autres Targaryen.

L’Irlande du Nord estime ainsi que les retombées touristiques de la série dépassent largement les 100 millions d’euros. Trip Advisor a de son côté publié le palmarès des sites « Game of Thrones » les plus recherchés après la diffusion de la série. Dubrovnik Reyjavik et Belfast arrivent en tête de ce top 10.