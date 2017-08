«Savoir si mon fils est gay»: Un éditeur de logiciels espions fustigé après un article homophobe

L'article en question sur le site de l'entreprise Fireworld — Capture d'écran

L’entreprise informatique Fireworld donne des « conseils » aux parents pour savoir si leur fils est homosexuel.

Cet article a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux.

Un tollé sur les réseaux sociaux. Et pour cause. L’entreprise Fireworld qui propose de « surveiller à distance l’activité d’un ordinateur et vérifier la façon dont un PC est utilisé » a publié un article avec des « conseils » aux parents pour savoir si leur fils est homosexuel. Et propose également une offre d’espionnage virtuel pour pouvoir « s’en assurer ».

« Espionner un ordinateur est donc votre arme la plus puissante »

« Il est timide », « il se coiffe pendant des heures », « les chanteuses divas sont une de ses passions », « il est d’une beauté certaine mais vous ne l’avez jamais vu en compagnie d’une fille » lit-on sur le site de la société éditrice de logiciels espions, en guise « d’indices qui peuvent faire pencher la balance du côté de l’arc-en-ciel multicolore ».

Loin des "clichés", Fireworld donne des indices "subtils" pour "savoir si votre fils est gay"… Genre une passion pour les chanteuses divas pic.twitter.com/UHf5ZRMHlL — Thomas Vampouille (@tomvampouille) August 22, 2017

« Si vous en êtes arrivé à ce point de l’article, c’est que vous souhaitez vraiment savoir si oui ou non votre fils est gay », poursuit l’article. La « solution » : pirater l’ordinateur de votre enfant à distance pour obtenir accès à son compte Facebook, à son historique ou encore à ses photos, note LCI. « Espionner un ordinateur est donc votre arme la plus puissante pour obtenir suffisamment de preuves concrètes afin de savoir si mon fils est gay ou pas », peut-on encore lire dans l’article qui se conclut de la sorte.

« Ce n’est pas de sa faute s’il est gay (…) acceptez-le plutôt comme il l’est, car tant qu’il ne se met pas à devenir maniéré ou à se mettre du fard à paupières, il est aussi normal qu’un autre ado du même âge ». De quoi faire réagir les internautes et politiques.

THREAD : On va vous parler d'une entreprise FR qui vend des logiciels espions.

Quel est le rapport avec l'homophobie ? Attendez, lisez... — AmicaleJeunesRefuge (@AmicaleRefuge) August 21, 2017

« Nous les combattons ensemble »

Une association LGBT, Le Refuge (qui vient en aide aux jeunes victimes d’homophobie) a épinglé l’entreprise sur les réseaux sociaux. « Ceci démontre qu’homophobie et sexisme prennent racines dans les mêmes stéréotypes de genre. Nous les combattons ensemble », a de son côté dénoncé sur Twitter, Marlene Schiappa, la secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations LGBT.

Ceci👇🏿 démontre qu'homophobie & sexisme prennent racines ds les mêmes stéréotypes de genre

Nous les combattons ensemble @DILCRAH @Egal_FH https://t.co/juUhX3Utxu — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) August 22, 2017

Citée par Franceinfo, l’entreprise a expliqué que l’article avait été écrit « par un extérieur » et ne « reflète pas les idées de Fireworld ». Comme le rappelle le site Logitheque, les logiciels espions sont interdits pour une utilisation autre que personnelle. L’article a depuis été supprimé.