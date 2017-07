Avec les smartphones, les vacanciers ont complètement changé leur manière de voyager

Une femme prend un selfie sur la plage en Australie. — Rafael Ben-Ari/ Cha/NEWSCOM/SIPA

Cet été, vous comptez envoyer une carte postale ? Non ? C’est normal. Maintenant qu’on peut envoyer son dernier snap à la terre entière, les photos en carton ont perdu de leur superbe. Avec les smartphones, nos vacances ont bien changé et les professionnels du tourisme ont remarqué ce bouleversement.

Je demande à ma pote qui est au Canada si elle peut m'envoyer une carte postale, elle me dit "mais ça se fait plus, je t'envoie un snap" 😒 — Melissa (@MelissaBrtd) July 19, 2016

Dans votre smartphone, il y a votre billet d’avion ou de train, la réservation du camping, l’adresse, le plan pour y accéder, les restaurants qui sont à proximité, un appareil photo pour les souvenirs etc. Soit à peu près tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer vos vacances. En 2016, 53 % des Français ont réservé leurs vacances via Internet. C’est 14 points de plus qu’en 2015.

L’usage du smartphone en voyage a transformé les habitudes des touristes : ils dépensent autant, mais plutôt au dernier moment. « Ça change complètement leur manière de consommer sur place, car ils ont accès à l’information en temps réel. Ça crée énormément de dépenses géolocalisées. Tous les renseignements qu’on avait du mal à trouver avant sont accessibles, jusqu’à la dernière seconde », explique Guy Raffour, président de Raffour Interactif. Piscine, cours de golf ou virée en bateau, l’activité du jour se décide souvent à la dernière minute. « Il y a une grande variété de possibilités sur place et ils vont être extrêmement réactifs en fonction du temps qu’il fait ou de leur dose de fatigue. »

>> A lire aussi : VIDEO. Kamoulox: Quand Paul Pogba balance une journaliste à l’eau après un pierre-feuille-ciseau

Smartphone sur le transat

Mais à force de scroller pour trouver le meilleur prof de planche à voile, l’outil peut devenir un obstacle à la détente. La difficulté à se déconnecter se fait plus que jamais ressentir en vacances. « Quand on regarde son GPS, comment ne pas voir qu’on reçoit un SMS ? Les vacances sont censées être un élément de rupture, de relâchement des contrôles », souligne Bertrand Réau, chercheur au CNRS et maître de conférences en sociologie à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne. « Quand vous êtes sur Facebook, quand vous faites des photos, vous regardez à travers l’écran. Il y a un appareil qui vient médier entre vous et ce que vous vivez. Ça modifie l’expérience. »

Une pratique qui peut aller jusqu’à semer la zizanie en groupe ou en couple : « Quand on est sur son téléphone, on n’est pas avec l’autre », prévient Bertrand Réau. Alors en cas de conflit dû au smartphone, mettez le mode avion et profitez-en pour envoyer, pourquoi pas, des cartes postales.