VIDEO. Lady Gaga dévoile son nouveau single «The Cure» et enflamme Twitter

Lady Gaga aux Grammy Awards — WENN

Ses fans en sont sûrs, c’est le tube de l’été. Samedi 15 avril, Lady Gaga était la vedette du plus grand festival de musique du monde à Coachella. Lors de son passage sur scène, la chanteuse a fait une surprise au public et à ses fans du monde entier. « Je vous aime tellement. J’ai traversé et vécu tellement de choses dans ma vie. Et vous me guérissez à chaque fois avec votre amour », a déclaré Lady Gaga au public avant de se mettre à chanter un tout nouveau single.

Il s’appelle The Cure comme « La Guérison » et marque le lancement de son nouvel album Joanne. Une musique douce et entraînante aux sonorités estivales. La star de la pop musique a révélé à la fin du concert que son single était désormais disponible sur Internet. Depuis quelques heures, les fans de Lady Gaga qui ont découvert The Cure sont intenables sur Twitter.

Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point j'aime cette femme p****n #GagaCoachella — Screw u ✌🏼️ (@HausofCass) April 16, 2017

Je viens d'écouter The cure jadore la ptain de sa mère im shooooook #GagaCoachella pic.twitter.com/2yFAMEnPrL — ´ (@jawlines4days) April 16, 2017

Merci à beyoncé d'être tombée enceinte 😂💅🏻 #GagaCoachella — THE CURE (@GodMonsters_) April 16, 2017

#THECURE a grave l'étoffe de devenir un single à la radio #GagaCoachella — Nathan (@nathanpn_) April 16, 2017

Je me réveille juste et je décède 😱 #TheCure #GagaCoachella — Steven 👨🏻‍🎤 (@stevygaga) April 16, 2017