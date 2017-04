Un Anglais part en vacances avec des inconnus et aux frais de la princesse grâce à Facebook

« Je tiens à m’excuser auprès de ma mère qui a cru tout au long de mon voyage que je connaissais ces gens ». C’est avec ces quelques mots que Joe McGrath, un anglais âgé de 26 ans et originaire de Manchester, a conclu son improbable aventure relatée sur son compte Facebook. Quelques semaines plus tôt, le jeune homme reçoit un message sur le réseau social d’un certain Dan. Il ne le connaît pas pourtant l’internaute lui propose de partir en vacances avec lui et neuf de ses amis à Majorque aux Baléares.

« A l’occasion des trente ans de notre copain Nathan, nous avons organisé un voyage surprise à Majorque. Malheureusement, notre ami Joe McGrath ne peut finalement pas se joindre à nous alors que tout est déjà réservé pour lui ». La suite est simple, Dan a fait une recherche sur Facebook pour trouver un homonyme susceptible de récupérer le billet d’avion du « vrai » Joe McGrath.

« Ils ont envoyé le même message à quinze autre Joe McGrath sur Facebook mais je suis le seul suffisamment idiot à avoir répondu », a expliqué le Britannique au site de la BBC. « Pendant plusieurs jours je me suis demandé si c’était légal de partir avec le billet d’avion d’un autre, et puis finalement j’ai sauté le pas et j’ai décidé de rejoindre le groupe à Bristol », ajoute-t-il.

@BrookeLVincent Hahaha I know, I couldn't not go. It will never happen to me again! They were all so nice! Got a pic of them all watching the sun go down pic.twitter.com/zNuKpYTMqY