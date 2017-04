By the Web

Au moins, il n’a laissé personne indifférent. La Maison Blanche a diffusé lundi le premier portrait officiel de Melania Trump, le teint lissé de l’ancienne mannequin slovène et l’esthétique aux airs d’années 1980 de la photo suscitant moqueries, blagues mais aussi compliments sur internet.

Bras croisés, bague sertie d’un gros diamant, manteau et foulard noirs, la Première dame regarde droit l’objectif avec un léger sourire. « Je suis honorée de servir dans le rôle de Première dame et j’ai hâte de travailler au service des Américains ces prochaines années », a déclaré l’épouse de Donald Trump, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Official Portrait of First Lady pic.twitter.com/K1DUVE5kSI — Melania Trump (@FLOTUS) April 3, 2017

Posté sur le compte Twitter officiel de la Première dame, le portrait de Melania Trump a été retweeté, douze heures plus tard, près de 10.000 fois et salué par près de 50.000 likes. Sans compter les milliers de commentaires. « La meilleure Première dame de tous les temps », « très belle », « éblouissante comme toujours », ont écrit de nombreux admirateurs et admiratrices.

D’autres se gaussaient de l’opulence de sa bague, ou des retouches apportées à l’image, jusqu’à pratiquement flouter le teint de l’ex-mannequin d’origine slovène.

Melania Trump’s official @FLOTUS portrait features her 25 carat diamond ring. pic.twitter.com/IAL8bcv7uL — Christina Wilkie (@christinawilkie) April 3, 2017

Wow the First Lady’s official portrait is amazing pic.twitter.com/4nq4ohHhrV — Rusty Foster (@rustyk5) April 3, 2017

D’autres twittos, l’esprit mal tourné, ont relevé que la seule Melania Trump à la Maison Blanche était un portrait, la Première dame ayant choisi de rester vivre à la Trump Tower à New York avec son fils Barron.

JUST IN: White House releases first official portrait of First Lady Melania Trump pic.twitter.com/C9vgLHkLr8 — Rex Huppke (@RexHuppke) April 3, 2017

En arrière-plan de ce portrait, officiellement réalisé dans les appartements privés du président à la Maison Blanche, devant l’une de ses célèbres fenêtres, quelques-uns ont cru reconnaître un autre décor :

Anyone know why Melania Trump's portrait was taken in front of the Muppet Babies Window? pic.twitter.com/EOLfwfBggE — Sasha Stewart (@ArtfulStew) April 3, 2017

Moins évidente, c’est une ressemblance supposée avec Dark Vador qui a occupé les rois du mème. D’autres la comparaient, défavorablement, à Jackie Kennedy ou encore Michelle Obama.

Waiting for the official White House statement that Nancy Regan copied Melania Trumps portrait.#alternativefacts pic.twitter.com/NZLBUsGBBL — Dallas Kee (@thedally) April 3, 2017

Congrats to Melania on her official portrait pic.twitter.com/SuTfebTtTI — Luke O'Neil (@lukeoneil47) April 3, 2017

« Michelle me manque. (Ce portrait) a l’air tellement peu réaliste pour la femme moyenne. Déprimant et dégoûtant », écrit ainsi une internaute. L’épouse de Barack Obama n’avait pourtant pas été épargnée par les critiques pour son premier portrait officiel en 2009, parce qu’elle avait notamment choisi de poser, tout sourire, en robe sans manches en plein mois de mars. « Trop détendue », avaient jugé certains internautes et commentateurs.

FLOTUS official portraits, 2009 & 2017. (Note positioning of Melania Trump's diamond ring.) pic.twitter.com/QVLrBDo362 — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) April 3, 2017

