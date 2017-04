By the Web

Michel Cymes a sorti le livre éducatif Quand ça, quand ça va pas, pour expliquer le corps et ses mécanismes aux jeunes enfants. - Capture Facebook

Marie de Fournas

« La zézette n’est pas un trou ». Début mars, Michel Cymes a sorti le livre éducatif Quand ça va, quand ça va pas, pour expliquer le corps et ses mécanismes aux jeunes enfants. À l’intérieur, plusieurs pages dédiées à la description du « zizi » et de la « zézette », schémas et explications à l’appui. Pour le collectif de parents « The Nasty Uterus », ses passages sur l’anatomie des parties génitales seraient sexistes. Un sexisme qu’il dénonce via sa page Facebook « The Nasty Uterus ».

« Ras la touffe du sexisme et des tabous », commence le texte. Le collectif met d’abord le doigt sur la différence de traitement dans les explications concernant le zizi et la zézette : onze lignes pour le premier et seulement cinq pour le second. Mais c’est surtout les schémas proposés pour les appareils génitaux masculin et féminin qui agacent profondément le collectif. « Disparu le vagin, disparu l’utérus, disparues les quatre lèvres, disparus les deux ovaires, disparu le clitoris ! La seule chose à quoi servirait la zézette, ce serait à faire pipi ? ! », écrivent « The Nasty Uterus », constatant que « côté zizi, on a un pénis, des testicules, un scrotum, un gland et un prépuce ».

Les schéma du «zizi» dans «Quand ça va, quand ça va pas» - Capture Facebook

Les schéma de la «zézette» dans «Quand ça va, quand ça va pas» - Capture Facebook

Question hygiène, ça ne va pas non plus pour le collectif : « On présente aux zézettes un rouleau de papier toilette parce que si elles ont des mycoses, c’est qu’elles ne se lavent pas bien. Les zizis eux essuient la pisse dans leur slip et tout va bien ». Le collectif dénonce de nombreux autres points dans son texte comme le décalottage précoce ou l’appellation taboue de la vulve. Les parents mécontents ont également lancé une pétition sur change.org, pour lutter contre « la désinformation des petits ». Celle-ci a déjà reçu plus de 6.000 soutiens.

De son côté, Michel Cymes a répondu à l’attaque sur Twitter en indiquant que ces personnes étaient « vraiment très malades ». Un tweet qui a également donné lieu à quelques altercations.

Le tweet de Michel Cymes en réponse aux critiques - Capture Twitter

@michelcymes Votre réponse est scandaleuse.

Merci et courage aux signataires. — Martin Bourrin (@LaruchMartin) March 29, 2017

@michelcymes

Ne pas nommer et décrire correctement les organes sexuels féminins est le premier des mépris. — la gélule (@lagelule1) March 30, 2017

@PrincesseBrieuc Et puis les enfants intersexes y peuvent aller voir ailleurs aussi du coup #TristeMondeCulturellementBinaire — Laurier The Fox (@Laurier_the_Fox) March 29, 2017

@michelcymes Un médecin qui a tant de mépris pour les maladies (sous-entendu mentales) qu'il s'en sert pour insulter une critique étayée. 👌🏾 — Yorgl (@SJTank) March 29, 2017

