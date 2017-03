Télévision

PROJET Du moment qu’il s’amuse et qu’il apporte une information, Michel Cymès est partant…

Michel Cymès sera acteur dans un rôle de médecin. - PJB/SIPA

Bryan Faham

Les projets se bousculent pour Michel Cymès. Le médecin du Magazine de la santé a confié avoir quelques projets de fiction, « j’ai envie d’essayer parce que ça m’amuse et de me tester sur un domaine qui n’est pas le mien, mais toujours dans le domaine de la santé ». Il en a parlé alors qu’il était invité du Grand direct des médias sur Europe 1 ce mardi 28 mars.

L’animateur de France 5 a confirmé des projets de programmes courts axés sur la comédie et un projet simplement énoncé « Meurtre à » avec France 3, « on va voir le premier qui réussira, je pense que "Meurtre à" est bien engagé mais pour l’instant je n’ai rien signé ». Dans tous les cas, Michel Cymès sera toujours dans un rôle de médecin.

>> A lire aussi : Michel Cymes, presque mort pour France 2

Un homme à tout faire

Très sollicité alors qu’il est toujours médecin, Michel Cymès explique : « Je suis très bien organisé, dans mon cerveau et dans mon emploi du temps. Et je suis entouré d’équipes extraordinaires. Si j’arrive à faire autant de choses, c’est que j’arrive à déléguer. Et ce n’est que de la médecine. (…) Le plus long est de se maintenir informé de tout ce qui se passe. Je me forme en permanence sur ma spécialité. »

Mots-clés :