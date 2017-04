By the Web

RESEAUX SOCIAUX Le réseau social a changé la photo de profil attribuée par défaut aux utilisateurs de la plateforme. Sur Twitter, le hashtag #JeSuisOeuf est apparu…

Les œufs Twitter utilisés en photo de profil par défaut sont remplacés par des silhouettes grises sans âme - Capture Twitter

Marie de Fournas

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Depuis quelques mois, Twitter opère un petit ménage de printemps sur la mise en page de sa plateforme. Les favoris sont devenus des likes, périscope s’est transformé en Twitter en direct et les @nomdutilisateur ne sont plus comptabilisés dans les réponses désormais limitées à 140 caractères. Ces nombreux changements n’avaient causé presque aucune embrouille entre les utilisateurs et Twitter, jusqu’à une dernière décision : les œufs utilisés en photo de profil par défaut ont disparu, remplacés par des silhouettes grises sans âme.

Ces petits œufs, en référence logique au logo oiseau de Twitter, sont attribués à tous les utilisateurs à leur inscription sur le réseau. L’œuf c’était le petit nouveau, le bot, le compte éphémère ou votre papa qui écrit des messages coupés parce qu’il n’a toujours pas compris qu’il y avait une limite de signes. Une institution en quelque sorte, que les internautes ne veulent pas voir disparaître. Messages de colère et hashtag #JeSuisOeuf prolifèrent sur Twitter.

LES FAV C'EST UNE CHOSE, LES @ PLUS VISIBLES C'EST UNE CHOSE,



LES OEUFS



CE



N'EST



OBJECTIVEMENT



PAS



TOLÉRABLE — Brice de Nice (@Lord__Tempo) March 31, 2017

T'es un ancien si t'as commencer Twitter avec une PP œuf pic.twitter.com/krQcYakA5B — Sarah (@BlakeZer7) April 1, 2017

Les œufs Twitter ont disparu dans le plus grand des calmes. Je ne vais pas m'en remettre. pic.twitter.com/Kl07vIcPn6 — Super Zappeur (@superzappeur) March 31, 2017

@superzappeur Déjà pour les favoris j'ai rien dit, mais la non ! pic.twitter.com/RGfQfG916g — Brandon (@Bofi11) March 31, 2017

wtf twitter???? les œufs?? tu peux pas retirer les œufs???? c'est un oiseau twitter donc t'es forcément un œuf quand t'arrive pas un homme!! — violette (@nixallia) March 31, 2017

Twitter ils ont changé la PP de base .. J'suis dégoûté rendez nous nos haterz au pp œuf qui nous insultaient dans toute nos mentions la — Yannou GK JR (@yannouneymarjr2) April 1, 2017

