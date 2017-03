By the Web

SOSIE Une fillette rousse est devenue la petite star des réseaux sociaux pour sa ressemblance frappante avec le chanteur britannique de « Shape of You »…

Ed Sheeran - WENN

M. F

Le bébé qui ressemblait plus à Ed Sheeran que Ed Sheeran lui-même. Depuis vendredi 17 mars, une fillette rousse est la vedette de Twitter. La raison ? Malgré ses 2 ans, elle ressemble comme deux gouttes d’eau au chanteur britannique Ed Sheeran. La ressemblance est en effet frappante, mais la famille de la petite Isla, résidant à Exeter en Angleterre, assure qu’il n’y a aucun lien de parenté avec l’interprète de Thinking Out Loud. Lorsque sa tante a publié sa photo sur les réseaux sociaux, les Twittos en on fait leur vedette.

Why does this baby look more like Ed Sheeran than Ed Sheeran does? pic.twitter.com/3I50d7yQlh — Tom Davies 🌐 (@1TD) March 17, 2017

@1TD @cyannebliss omg everyone is tweeting about this boy 😭😭😂😂😂 and i'm here dying because he is so cuteeeeeee 😭GOSH I NEED HIM IN MY LIFE — SAM💘☄ (@sambelieber95) March 17, 2017

« Oh mon Dieu tout le monde est en train de tweeter ce petit garçon (sic) et je suis là en train de mourir sur place parce qu’il est trop mignoooooon. Oh mon Dieu il me le faut dans ma vie »

@1TD @ceewestbrooks @edsheeran please get this baby to play you in your next video 😂😂😂 — Greighwolfe (@greighwolfe) March 17, 2017

« Ed Sheeran s’il te plaît, fais ta prochaine vidéo avec ce bébé »

@1TD He has got to be the father😂 — Ross McCulloch (@Rossmac212) March 17, 2017

« Il doit être le père ! »

« Réellement en train de pleurer c’est tellement drôle »

Mots-clés :