20 Minutes avec agences

Rupert Grint a beau être devenu célèbre dans le monde entier grâce son rôle de Ron Weasley dans la saga Harry Potter, on le félicite souvent pour… sa musique. Il s’avère que l’acteur est régulièrement confondu avec Ed Sheeran, comme il l’a raconté cette semaine sur le plateau du Late Late Show de James Corden.

« Maintenant c’est plutôt 50/50. Quand quelqu’un m’arrête dans la rue, ça peut être soit l’un soit l’autre, parfois je suis Ed, parfois je suis moi », a confié Rupert Grint avec le sourire.

Cette tendance à le confondre avec le chanteur de Thinking Out Loud ne se limite pas aux fans par ailleurs. Certaines personnalités du showbiz, comme le chanteur et compositeur britannique Leo Sayer, ont aussi été dupées par la légère ressemblance capillaire et physique entre les deux hommes.

>> A lire aussi : Ed Sheeran et Russell Crowe aiment bien faire «la tournée des bars ensemble»

« Leo Sayer est venu me voir et m’a dit qu’il adorait ma musique. Bien évidemment il pensait que j’étais Ed. Alors j’ai joué le jeu », a ajouté Rupert Grint.

Une ressemblance dont les deux artistes semblent en tout cas beaucoup s’amuser dans le privé.

Rupert Grint and Ed Sheeran?. Two of my favorite people in one picture. Oddly enough just finished l pic.twitter.com/RXtHnJ7HcQ