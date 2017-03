Culture

MUSIQUE « Divide (÷)», le nouvel opus du chanteur britannique, a été écouté quelque 57 millions de fois sur la plateforme de diffusion de musique en ligne…

Ed Sheeran lors de sa performance aux 59e Grammy Awards le 12 février 2017 à Los Angeles. - KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

N. Se. avec AFP

Ed Sheeran s’est fait désirer et ça a marché ! Absent de la scène musicale mais aussi des réseaux sociaux pendant un an, le chanteur britannique a établi un record sur le site de musique en flux Spotify grâce à son troisième album sorti vendredi.

Le très attendu Divide ou ÷ a été écouté en seulement vingt-quatre heures près de 57 millions de fois sur la plateforme du numéro un mondial du streaming musical. Il a largement distancé le précédent détenteur du record, Starboy de The Weeknd, qui avait été écouté 29 millions de fois au premier jour de sa sortie en novembre.

Le chanteur de 26 ans avait particulièrement manqué à son public du Royaume-Uni et d’Irlande, pays où il a des racines et dont il a incorporé des sons traditionnels dans deux chansons de son album. Dans ces territoires, les 16 morceaux de Divide occupaient les 16 premières places du classement local.

En janvier dernier, pour annoncer son grand retour Ed Sheeran avait dévoilé deux mises en bouche alléchantes de son nouvel opus. Les chansons Shape of You et Castle On The Hill.

Cause I’ve been away for a bit here’s two singles rather than one - Castle On The Hill & Shape Of You https://t.co/QuZMnEhS8P pic.twitter.com/VCznN8nLd4 — Ed Sheeran (@edsheeran) January 6, 2017

Les deux titres ont reçu un accueil dithyrambique au Royaume-Uni s’installant tout de suite aux deux premières places des charts. Dans les premières vingt-quatre heures de sa sortie, Shape of You avait été visionné 11,5 millions de fois sur YouTube.

Un succès qui n’a pas empêché le chanteur de mettre la main à la pâte pour vendre son troisième album. Vendredi, il publiait sur son compte twitter une vidéo le montrant derrière la caisse du magasin de disques HMV de Londres.

Quitting music, found a new job. New album out now - https://t.co/zcIzlFOm8C pic.twitter.com/mr0nJPb7gk — Ed Sheeran (@edsheeran) March 3, 2017

L’auteur, compositeur et interprète, a enfilé un t-shirt bleu à l’effigie de Divide (÷), sorti le même jour, y a épinglé un badge à son nom puis s’est improvisé vendeur pendant quelques heures…

