By the Web

MUSIQUE La très populaire star chinoise Jane Zhang a réussi à interpréter la célèbre chanson du film de Luc Besson, dont les notes sont sensées êtres impossibles à reproduire par un humain…

Jane Zhang a réussi a interpréter la célèbre chanson du film de Luc Besson - RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Marie de Fournas

Comme dirait Ruby Rhod : « Oh my god, ladies and gentlement, this is amazing ! ». Il y a quelques mois, la chanteuse chinoise Jane Zhang a relevé un incroyable défi, que personne ne pensait jusqu’alors possible. Accompagnée d’un orchestre symphonique, elle a interprété à la perfection The Diva Dance, la chanson culte du film Le Cinquième Élément. Pourtant, l’ air d’opéra mystique, interprété par la diva bleue Plavalaguna, était jusqu’alors réputé pour être « humainement impossible à reproduire ».

La performance artistique hors du commun commence à 3'33''.

En effet, dans le film de Luc Besson, c’est la chanteuse soprano Inva Mula qui interprète le morceau. Mais le compositeur de la chanson, Eric Serra avait par la suite déclaré avoir modifié numériquement les notes de musique, afin que celles-ci ne puissent jamais être chantées par un humain. Depuis la sortie du film il y a 20 ans, personne n’avait pris le risque d’interpréter le morceau officiellement (les performances de douche ne comptent pas).

Si Jane Zhang l’a fait, ce n’est pas par hasard. À 32 ans, elle est une star en Chine depuis sa participation au concours Super Girl. C’est là, que sa voix exceptionnelle a été remarquée et saluée. Une technique de chant qui lui a valu le surnom de « Princesse du dauphin ».

via GIPHY

Mots-clés :