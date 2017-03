By the Web

GROUPIE Le premier ministre canadien fait encore parler de lui, et ce n’est toujours pas pour sa politique…

Hier des fans de Justin Trudeau ont exhumé de vieilles photos du Premier ministre du Canada. Sur Twitter les réactions se sont enchaînées à la suite de la publication de ces photos.

Comparé à d’autres chefs d’Etat

Cheveux longs, colliers sautoirs ou en perles de bois, abdos en béton, Justin Trudeau est un mélange entre la série des années 1990 Beverly Hills et un prince de Disney.

This young Justin Trudeau looks like he would've been the perfect adversary to Zack Morris and AJ Slater pic.twitter.com/anOv6KD2mk — Viktor T. (@wondermann5) February 28, 2017

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I'd say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio — Silence Dogood (@SarahLeckwatch) February 28, 2017

fire down below for the young Justin Trudeau pic.twitter.com/B4Zi6KFMtf — J (@jossunctopuss01) March 1, 2017

Ce n’est pas la première fois que le physique avantageux de Justin Trudeau fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu récemment l’affaire de son postérieur, la photo d’Ivanka Trump lors d’une réunion avec lui, son photobomb torse nu lors d’un mariage sur la plage ou encore les tweets d’Alyssa Milano.

Une internaute s’est même amusée à retrouver les photos de jeunesse de Bernie Sanders, Joe Biden (mention très très bien) et… Donald Trump. Si tous ne partent pas avec les mêmes atours, l’un d’entre eux est pourtant bien président des Etats-Unis.

Young Bernie Sanders, Joe Biden, and Justin Trudeau vs Young Donald Trump explains so many things. pic.twitter.com/kocyZHfoBN — sand(re)y (@LegendOfSandy) March 1, 2017

Si son physique est souvent loué, Justin Trudeau a toutefois fait l’expérience d’une période plus sombre dans sa conquête du cool. On vous laisse en juger…

Fashion faux-pas pour Justin Trudeau. - Chris Wattie/REUTERS

