INFO Un sujet « Les hommes complexés par leur pénis au repos » et l’interview d’une voyante pour résoudre l’affaire des disparus d’Orvault, CNews a frappé fort pour son lancement…

CNews a invité la profileuse Lili Delahaye, qui aurait rêvé de l’affaire Orvault avant qu’elle ne soit relayée par les médias. - Capture iTélé/ CNews

Voyance et pénis. Entre dimanche 26 et lundi 27 février, la chaîne iTélé, devenue CNews ce lundi, a surpris les téléspectateurs par ses choix éditoriaux. Dimanche soir, la mystérieuse disparition de la famille à Orvault fait la une de la presse. Quelques détails concernant l’enquête sont révélés, mais les premiers éléments ne permettent pas de déterminer avec précision le déroulement des faits. CNews invite alors la profileuse Lilie Delahaie, spécialiste de l’intuition (selon sa bio sur son compte Twitter), qui aurait « rêvé » de l’affaire, avant que celle-ci ne soit révélée par les médias. Sur Twitter, les internautes s’étonnent. « Ça devient n’importe quoi », « on touche le fond »… L’appel à une voyante pour réagir à un fait divers ne passe pas…

À propos de la disparition de la famille à Orvault... Comment dire 😒 pic.twitter.com/rDLJg8exHj — Brice Laemle (@BriceLaemle) February 27, 2017

-T'as des infos sur la famille disparue à #Orvault

-Non mais j'ai l'adresse d'une voyante qui a fait un rêve#itele https://t.co/mfjVYLBS1d — Erwan Lecomte (@Erwan_Lecomte) February 27, 2017

@puremedias ça devient n'importe quoi cette chaîne d'"info" !! il est où le @csaudiovisuel ? — MathieuC. (@math_chop) February 27, 2017

Quand une chaîne info fait appel à une voyante, elle touche le fond... https://t.co/rLoy9wzNf0 #RIPiTELE #AlloLeCSA? — Didier Zerdoun (@DidierZerdoun) February 27, 2017

Le lendemain matin, la ligne éditoriale de CNews continue d’étonner avec l’émission de Pascal Praud. L’heure des pros lance le sujet : « Les hommes sont souvent complexés de leur pénis au repos. » Un complexe tabou, car comme l’explique le présentateur : « Personne n’échappe à la dictature de la beauté. » Deux chirurgiens sont présents sur le plateau et l’un d’eux a pour spécialité de rallonger et épaissir le sexe des hommes. Là encore, les internautes sont surpris (c’est peu de le dire).

à l'heure ou @bfmbusiness diffuse un débat d'expert sur l'économie de la France et de l'Europe @CNEWS parle du complexe du vestiaire — خالد (@paxadz) February 27, 2017

Un plateau sur la longueur du #pénis pour lancer #Cnews. On commence à comprendre la ligne éditoriale... https://t.co/Uc9opBoO21 — Christophe Grébert (@grebert) February 27, 2017

Surréaliste cette #HDPros, entre penis agrandis, crashs de la chirurgie et clichés usés #WTF #CNews — Antoine (@Anto_Rcd) February 27, 2017

Ça parle élargissement du pénis à 9H18, ça part bien #CNews ... — Simon Barbarit (@SimonBarbarit) February 27, 2017

