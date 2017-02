By the Web

Les internautes ont tranché, le pion dé à coudre va définitivement disparaître des plateaux du jeu de société Monopoly. Moins d’un mois après le lancement du vote en ligne par l’éditeur Hasbro, la sentence est tombée : le pion créé en 1935 devrait être remplacé dès le 19 mars prochain. Les joueurs avaient le choix entre 64 propositions de pions parmi lesquelles un smiley, un hashtag mais aussi un gramophone ou une machine à coudre et même un dinosaure.

Si les résultats du vote ne seront pas connus avant le 19 mars, journée mondiale du Monopoly, les internautes ont fait part de leur émotion, un compte Twitter dédié au dé à coudre (« Thimble » en anglais) a même été créé. Ce n’est pas la première fois que le Monopoly tente de rester dans l’air du temps. En 2013 déjà, un vote sur Facebook avait entraîné le remplacement du pion fer à repasser par un petit chat qui était déjà « très à la mode sur Internet ».

Publié dans 47 langues et vendu dans 114 pays, Monopoly est l’un des jeux les plus vendus au monde. En 2015, Hasbro avait eu l’idée de glisser des vrais billets de banque dans certaines boîtes de jeu pour célébrer ses 80 ans. Avant cela, un autre vote avait placé Montcuq, célèbre village du Lot, en tête des villes méritant, selon les internautes, une édition spéciale du jeu.

