By the Web

TELEVISION « Shortland Street » a créé un moment d’anthologie dans l’histoire des séries télévisées avec une chute plus que surprenante…

La scène finale de l'épisode a beaucoup fait parler d'elle. - Youtube/SHortland Street

Marie de Fournas

Si le compte Twitter MalaiseSoap existait, cette vidéo serait son fer de lance. Vous ne connaissez sûrement pas Shortland Street et c’est bien dommage. Il s’agit de l’une des plus grosses séries TV de Nouvelle-Zélande. Un peu notre Plus belle la vie à nous. Diffusée depuis 1992, elle est, depuis le début de semaine, sous le feu des projecteurs sur Internet. La raison : la chute improbable de l’un de ses épisodes.

Gros blanc et roulement de tambour

La scène au jeu d’acteur approximatif, aborde le problème des sextos entre les adolescents. On y voit un jeune homme rentrer chez lui accompagné de sa copine. Son père les attend dans la salle à manger, visiblement très remonté. Il demande à la jeune fille de partir. Étonné, son fils lui suggère que c’est un peu « grossier ». « Grossier ? répond le père. Je vais te montrer quelque chose de grossier ». Il saisit alors une tablette qui affiche les messages du téléphone de l’adolescent et lui brandit au visage.

« Please tell me that is not your penis ! » (S’il te plaît dis-moi que ça n’est pas ton pénis !) lance-t-il d’une voix outrée. Gros blanc, visage stupéfait de l’ado et roulement de tambour en fond sonore : voilà comment se termine l’épisode. Une chute drôle sans le vouloir et assez malaisante, qui n’a pas manqué de faire réagir sur Twitter.

The most epic TV cliffhanger ever. Well played #shortlandstreet. "Please tell me that is not your...." https://t.co/ZQZIQzfjJI — Paul Wallace (@ItsPaulWallace) February 15, 2017

« Le plus grand moment de suspence dans une série télé »

Now I have to start watching Shortland Street to know if it is his penis or not damn https://t.co/ITv20jJZ40 — Harith (@harith_rhmn) February 16, 2017

« Maintenant je dois regarder Shortland Street pour savoir si c’est son pénis ou non »

PLEASE tell me that is not your PENIS pic.twitter.com/UK89iV0gal — freya no plans (@FreyaDalySad) February 14, 2017

Ça à l'air cool le Plus belle la vie australien https://t.co/GtDpyY0qOh — Hafaelas (@Hafaelas) February 15, 2017

Mots-clés :