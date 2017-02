By the Web

FLIPPANCE Aux États-Unis, des rumeurs étayées par de surprenantes vidéos et témoignages, laissent entendre que le président des États-Unis ne saurait pas bien lire...

Donald Trump sait-il correctement lire - Jim LoScalzoNEWSCOMSIPA

Marie de Fournas

Donald Trump, 45e président des États-Unis, sait-il correctement lire ? Dans son show télévisé américain, l’analyste politique David Pakman remet en cause les capacités de l’habitant de la Maison-Blanche. Le tout est étayé par des extraits vidéos et des interviews pour la plupart assez déroutants. La vidéo vue plus de 452.000 fois, a suscité pas mal de moqueries sur YouTube et Twitter.

Dans une première partie, Donald Trump est soupçonné de ne jamais avoir lu de livre. Marc Fisher, auteur de After the wall, explique que lorsqu’il lui a demandé s’il avait lu de courtes biographies des présidents des États-Unis, celui-ci lui a répondu après une longue pause : « Vous savez, je n’ai jamais lu de biographie, mais j’ai toujours voulu. » « Je doute sérieusement que Donald Trump ait déjà lu un livre de bout en bout dans sa vie d’adulte », affirme pour sa part Tony Schwartz, co-auteur du livre de Trump The Art of the deal.

Bon, Donald Trump préfère regarder la télévision plutôt que de lire des livres. Après tout, il n’a jamais caché sa forte affinité pour le petit écran. Mais David Pakman va plus loin et dévoile l’interview de Pitt Devison, membre du Saturday night live. L’acteur raconte que lors de sa venue dans le show en tant qu’invité, Donald Trump n’a pas été capable de lire le script de l’émission. Il assure que se cherchant une excuse, il a simplement dit qu’il dirait ce qu’il voudrait.

Une autre vidéo montre cette fois le président. Dans le cadre de son procès contre le chef Geoffrey Zakarian, Trump a été convoqué dans un cabinet d’avocats afin d’enregistrer sa déposition. Il admet d’abord qu’il n’a jamais lu de baux avant de les signer. Puis, il lui est demandé de lire un extrait de texte. « Objection », lance immédiatement, son avocat. Trump, un peu décontenancé, demande : « Vous voulez que je lise ça ? Je veux dire, c’est long ! Très long. »

« Je ne peux pas lire, je n’ai pas pris mes lunettes »

Au vu de l’insistance de son interlocutrice, Trump fait mine de s’apprêter à lire, mais coup de théâtre. Il annonce avec aplomb : « Je ne peux pas lire, je n’ai pas pris mes lunettes. » David Pakman, interrompt la vidéo pour faire remarquer que l’on n’a jamais vu Trump lire un discours avec des lunettes, ou même en porter.

On lui propose alors de lui présenter une copie écrite plus gros. Ces avocats s’agitent à coup d’« objection ». Trump annonce qu’il va essayer de lire quand même. S’ensuit alors un long silence gênant. Trump récite le texte qu’il a au préalable longuement déchiffré dans sa tête.

Jésus Christ et marionnettes en chaussettes

Sous la vidéo, les internautes visiblement hallucinés se sont lâchés : « J’ai entendu dire qu’ils utilisent des marionnettes en chaussettes pour lui rendre les briefings sur la sécurité », « Trump lit encore avec son indexe », « c’est très embarrassant pour l’Amérique », « Jésus Christ », « Sérieusement, il faut déterrer ses dossiers scolaires ».

Rien ne prouve concrètement et officiellement que le président des États-Unis soit illettré, dyslexique ou qu’il ne sache pas très bien lire, mais le doute est permis.

