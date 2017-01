C.W.

Alec Baldwin n’a pas peur de s’attirer les foudres de Donald Trump. Dans le premier Saturday Night Live de l’année, l’acteur a repris sa célèbre imitation du futur président américain, pour le plus grand plaisir des télespectateurs. Pendant de longues minutes, Alec Baldwin a parodié la conférence de presse tenue par Trump la semaine dernière, abordant notamment les fameux documents que détiendrait la Russie.

Depuis des mois, Alec Baldwin s’amuse à se glisser dans la peau de Donald Trump, réalisant de nombreuses parodies toutes plus hilarantes les unes que les autres. Des sketchs qui font rire les téléspectateurs, mais pas Donald Trump. Sur Twitter, le futur président des Etats-Unis n’avait d’ailleurs pas caché son mécontentement, précisant rire ni devant le SNL, ni devant l’imitation d’Alec Baldwin.

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad