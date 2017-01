By the Web

TELEVISION Elle couvrait les Etats-Unis pour les chaînes du groupe Canal+ depuis plus de 20 ans...

Laurence Haïm, correspondante Canal+ aux USA et reine politicolol de Twitter - CANAL+/CAPA

M.C.

C’est la fin d’une époque, et même de deux. Laurence Haïm, la correspondante aux Etats-Unis d’iTélé, a annoncé mardi qu’elle quittait la chaîne d’information. Un départ qui coïncide avec celui de Barack Obama (à moins que ce ne soit l’inverse ?) : le dernier discours du président américain, dans la nuit de mardi à mercredi, sera aussi le dernier reportage de la journaliste, a-t-elle affirmé à ses 171.000 abonnés sur Twitter.

MERCI a tous pour vos mots

J ai vraiment essaye de faire au mieux POUR VOUS.

Suivez ici sur mon DERNIER REPORTAGE . Discours Obama Chicago — LAURENCE HAIM (@lauhaim) January 10, 2017

Discours d adieu a la nation du President Obama va commencer. mon dernier reportage pour vous ici a suivre @lauhaim — LAURENCE HAIM (@lauhaim) January 11, 2017

La déclaration faite par cette figure des chaînes du groupe Canal +, quelques heures plus tôt sur le réseau social, laissait peu de place au doute : « Dernier discours Obama ce soir. Dernier reportage @itele Fin aussi Un nouveau monde m’attend ». Un déluge de messages attristés a immédiatement salué l’annonce de la journaliste installée aux Etats-Unis depuis 1992 :

Dernier discours Obama ce soir. Dernier reportage. @itele Fin aussi Un nouveau monde m'attend — LAURENCE HAIM (@lauhaim) January 10, 2017

@lauhaim @itele personne n est irremplaçable mais sans toi ce sera forcément moins bien ...😔 — Raphaëlle Duchemin (@DucheminRapha) January 10, 2017

@lauhaim Belle route, merci d'avoir longtemps été nos yeux de l'autre côté de l'océan — Cyril Lacarrière (@cy_lacarriere) January 10, 2017

@lauhaim @itele Merci pour votre professionnalisme et ces si belles années de reportages. Bonne continuation ! — Guillaume Benech (@GuillaumeBenech) January 10, 2017

@lauhaim belle route à toi Laurence. Tough cookie. Great journalist made in news! Respect et amitiés. — Laurence Ferrari (@LaurenceFerrari) January 10, 2017

Même son compte parodique, qui détourne allègrement ses célèbres « analyses Lh », s’est ému :

Tu seras toujours en duplex depuis nos cœurs laulau https://t.co/awcBHwVGpY — LAURENCE HIMYM 🌐 (@LaurenceHIMYM) January 10, 2017

Ce départ n’est cependant pas une surprise. La correspondante avait été éprouvée par la longue grève d’iTélé en pleine élection présidentielle américaine, qui l’avait obligée à couvrir les dernières heures de la campagne via Twitter.

Dans une vidéo postée depuis le Michigan le 8 novembre 2016, Laurence Haïm avait déjà déclaré : « J’avais envie de vous faire cette image. Ma dernière campagne, mon dernier meeting pour vous, iTélé » avant de conclure « vive le journalisme ».

8 novembre .2016 . Duplex depuis mon téléphone portable. Fin pic.twitter.com/ryH1jCOBFx — LAURENCE HAIM (@lauhaim) November 8, 2016

On ignore encore où va se poursuivre la carrière de la journaliste de 50 ans, qui a notamment couvert la guerre en Irak et les élections américaines depuis 2004. Celle qui était parmi les rares journalistes français à disposer d’une accréditation aux conférences de presse de la Maison-Blanche, et la seule à avoir pu interviewer Barack Obama en 2008, a, dans un dernier tweet, mêlé ses adieux à ceux de l’homme d’Etat : « President Barack Obama : "YES WE DID. YES WE CAN"/Dernière analyse Lh : Yes !!! Oui ! Merci à vous tous. A très vite. »

10 janvier 2017

President Barack Obama ; "YES WE DID. YES WE CAN''

Derniere analyse Lh: Yes!!! Oui!

Merci a vous tous.

A tres vite pic.twitter.com/xaUfvNQgDF — LAURENCE HAIM (@lauhaim) January 11, 2017

