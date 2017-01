By the Web

PORNO Le site Pornhub a tiré le bilan de l’année 2016…

Illustration au sujet des jeunes et de l'accès au porno. - RACKAM/WPA/SIPA

A.Ch.

Si l’année 2016 a été morose, certains ont su comment se remonter le moral : d’après le site Pornhub, plateforme de vidéos porno en ligne, 64 millions de personnes dans le monde se sont rendues chaque jour sur leur site. Cela représente 23 milliards de visites sur l’année pour 92 milliards de vidéos visionnées. Une grosse année donc pour Pornhub, qui a réalisé un classement des recherches les plus fréquentes des internautes.

>> A lire aussi : Quelles sont les stars que les fans de porno rêveraient de voir dans une sextape?

Les femmes « matures » à l’honneur

Premier terme recherché, « lesbienne » se classe au top du podium du porno pour la deuxième année consécutive. Il est suivi par « belle-mère » et « MILF », qui gagnent des places par rapport aux années précédentes. Le mot-clé « teen » [adolescent] perd deux places pour se retrouver au pied du podium. La plus forte progression est pour le tag « lesbians scissoring » [lesbiennes en ciseaux] qui gagne 28 places dans le classement. « Le va-et-vient traditionnel ne satisfait plus les gens, qui sont clairement en quête de quelque chose de différent », analyse la sexologue Laurie Betito.

« Maman française »

Les Français se singularisent avec un top des recherches qui marque bien leur attachement à leur pays : le premier terme recherché est « french », puis « française », et en troisième position « maman française », qui gagne 14 places dans le classement français. Suivent les tags « mom », « teen », qui gagne 20 places, et « lesbian ». La catégorie préférée des Français est « anal », suivie de « mature » (d’où l’amour des mamans françaises) et « lesbienne ». Quant aux personnalités recherchées, c’est Kim Kardashian qui tient la corde, suivie des actrices porno Mia Khalifa et Lisa Ann.

>> A lire aussi : Dépendance au porno: Quand le cybersexe devient une drogue dure

Les pays champions de la consommation de porno restent les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, qui rejoint le top 3 cette année. Suivent l’Inde, le Japon et la France en sixième position. Néanmoins, alors qu’un Français passe en moyenne 9 minutes et 17 secondes sur le site, les plus gourmands sont les Philippins, qui restent en moyenne 12 minutes et 45 secondes connectés au site porno. Peut-être parce que ce sont plutôt des femmes qui se connectent : aux Philippines, 35 % des visiteurs du site sont des visiteuses, ex-aequo avec le Brésil. La proportion est bien plus faible dans d’autres pays, y compris en France où seulement 26 % des utilisateurs de Pornhub sont des femmes.

>> A lire aussi : Pornographie: Dix idées préconçues passées au rayon X

Mots-clés :