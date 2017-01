Dressgate, paire de tongs bleues et noires ou autre groupe de filles assises sur un canapé et dont les jambes disparaissent, Internet ne serait pas ce qu’il est sans ces illusions d’optique qui rendent fous bon nombre d’internautes.

Avant que 2017 ne pointe le bout de son nez, 2016 nous a laissé un nouvel exemple du genre, a noté le HuffingtonPost.

A première vue, ce selfie pris dans une salle de bains et posté sur Twitter le 29 décembre n’a rien de particulier. C’est lorsqu’on clique sur la photo pour l’agrandir que le miracle se produit.

Les rayures horizontales du haut de la jeune femme deviennent verticales, ou se transforment en zébrures, ont noté des internautes, se demandant pour certains si la jeune femme n’avait pas trafiqué leur téléphone.

@mmmadelinee bihh how you doin this to my phone pic.twitter.com/SMwXWYbdTd