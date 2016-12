By the Web

WEB Dans sa vidéo filmée sur les lieux du drame, le youtubeur rappelle l’esprit de résistance et de résilience des Berlinois…

Dans un message vidéo posté sur YouTube, le journaliste apostrophe l'auteur de l'attentat du marché de Noël et rappelle l'esprit de résistance et de résilience des Berlinois. - Rayk Anders / YouTube

A.B.

« A toi, le petit merdeux qui était au volant (…), tu ne t’es pas attaqué à la bonne ville ». Rayk Anders ne mâche pas ses mots. Dans un message vidéo posté sur YouTube, le journaliste youtubeur apostrophe l’auteur de l’attentat du marché de Noël de Berlin, qui a coûté la vie à douze personnes et fait 48 blessés ce 19 décembre.

« Berlin c’est la ville de la liberté »

Dans sa vidéo filmée depuis les lieux de l’attaque, le journaliste de 29 loue la résistance et la résilience des Berlinois. « Berlin a pris deux guerres mondiales dans les dents (…). Cette ville a connu l’enfer. Et toi tu viens à Berlin avec ton foutu camion ? Tu t’imagines que tu vas nous traumatiser ? (…) On va soigner les blessés, enterrer les morts et on ne va oublier personne. Et puis on va continuer, déclare-t-il. (…) Les Berlinois ne sont pas seulement résistants, ils t’emmerdent profondément. »

Vlt nicht ganz sachlich, aber musste es mir von der Seele sprechen: Meine Botschaft an den Terroristen von #Berlin: https://t.co/v1QEPpX7Sd — Rayk Anders (@RaykAnders) December 20, 2016

Le jeune homme prend également soin de rappeler ce que représente Breitscheidplatz dans le cœur des Allemands : Breitscheidplatz, où se trouve l’église du Souvenir, partiellement détruite durant la Deuxième Guerre mondiale. Un symbole de liberté pour les Berlinois, mais aussi dans le pays tout entier.

Postée au lendemain de l'attentat, la vidéo a déjà été visionnée près de 375.000 fois.

Ce vendredi matin, les médias italiens ont annoncé que le suspect de l’attentat a été abattu cette nuit à Milan par la police lors d’un contrôle d’identité.

>> A lire aussi : EN DIRECT. Attentat à Berlin : Le suspect Anis Amri a été abattu par la police à Milan

Mots-clés :