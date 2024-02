Une étude révèle la clé du bonheur des jeunes en entreprise

Beaucoup d’interrogations et de préjugés entourent les jeunes au travail. Mais à quoi aspirent-ils réellement dans le monde professionnel ? C’est ce à quoi répond le baromètre Groupe ISC Paris publié le 29 février 2024, intitulé « Le bonheur au travail vu par les jeunes de 18-24 ans ». Basé sur un échantillon de 1.100 jeunes dont plus de 500 actifs, le document permet d’identifier leurs désirs et réflexions sur le marché du travail : équilibre vie pro – vie personnelle, ambiance au boulot, volonté de ne pas exercer le même métier toute sa carrière, égalité hommes-femmes… Voilà quelques-unes des préoccupations de la Gen Z (comprendre la génération née à partir de la fin des années 1990) identifiées par l’étude.

A mi-chemin entre bien-être et liberté

L’argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais reste le nerf de la guerre. Rien de nouveau sous le soleil. Parmi les jeunes sondés, 44 % déclarent que la rémunération est un des deux facteurs majeurs qui les fait choisir une entreprise. Aussi, plus d’un tiers estiment que la rémunération est un critère clé pour identifier leur réussite professionnelle. Mais au-delà de l’argent le fait qu’il fasse bon vivre dans l’entreprise est aussi leur est crucial. 32 % des jeunes mettent en priorité l’ambiance de travail lors de leur sélection. Grand sujet concernant le travail et la jeunesse, l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle, n’est pas en reste à la lecture de l’étude : 43 % des sondés déclarent que le fait d’avoir du temps libre pour leur vie personnelle est un élément essentiel du métier de rêve, contre 37 % pour le même baromètre il y a deux ans.

L’étude permet de constater encore une fois que le bien-être au travail est une thématique qui leur est chère. 86 % d’entre eux pensent qu’une entreprise doit y veiller si elle souhaite être performante. Enfin, autre point à relever, l’immobilisme ne les fait pas franchement rêver : seulement moins d’un tiers des jeunes déclarent vouloir continuer le même métier à l’issue de leur première expérience professionnelle et près de la moitié envisagent un changement de carrière ! Et si le bonheur était dans le mouvement ?

Le souci de l’égalité femmes-hommes

L’étude pointe aussi certains ressentiments vis-à-vis du marché du travail, principalement sur la question de l’égalité femmes-hommes. Pour cette génération, c’est une question majeure. Néanmoins, les concernées en sont bien plus conscientes et inquiètes que leurs homologues masculins. Entre autres, 76 % des femmes questionnées déplorent que pour un poste équivalent, hommes et femmes ne perçoivent pas le même salaire. Aussi, 50 % des actives se disent insatisfaites de leur rémunération, contre 36 % côté hommes. L’étude souligne à de nombreuses reprises ces scepticismes et écarts, qui préoccupent une jeunesse désireuse de travailler dans les meilleures conditions.