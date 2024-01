Le directeur général d’Adidas lâche son numéro à tous ses salariés

Demander le 06… De son boss ? Aussi fou que cela puisse paraître, Björn Gulden, directeur général d’Adidas, a déclaré au Wall Street Journal le 13 janvier 2023 avoir décidé de rendre accessible son numéro de téléphone personnel à l’ensemble de ses 60.000 salariés. L’idée, saugrenue au premier abord, lui vient peu après sa prise de fonction, il y a tout juste un an. Une décision qui fait suite à la baisse du moral des effectifs et d’une volonté urgente de plus grande transparence chez Adidas. Le DG se dit prêt à écouter tous les changements suggérés par ses effectifs. « C’est important que les leaders restent ouverts », selon Björn Gurden. Sur la période qui a suivi cette décision, il aurait d’ailleurs été contacté plus de 200 fois par semaine par des salariés sollicitant des changements.

Le pari managérial osé de la firme à trois bandes

« Certains me prennent pour un fou », reconnaît Björn Gulden auprès du Wall Street Journal. La rapidité et la radicalité des choix managériaux du directeur général d’Adidas ont pu laisser perplexe, notamment quand il a licencié tous les consultants qui, selon lui, « prenaient des directions qu’aucun expert du milieu n’aurait pris ». Mais avoir donné son numéro à l’ensemble de ses salariés lui a définitivement collé cette réputation. L’ancien directeur de Puma veut ici poursuivre une politique de rupture avec le management anciennement en vigueur chez la firme aux trois bandes. Au cours de ces dernières années, Adidas a fait les frais de certains mauvais choix… Et des déclarations antisémites d’un de ses ambassadeurs, le rappeur Kanye West.

En ce sens, Björn Gulden inscrit cette nouvelle dynamique de management dans une volonté plus globale de « gagner en transparence » et repasser devant le concurrent de toujours, l’américain Nike. Une stratégie visiblement payante, puisque à peine un an après avoir pris la tête du géant du sport Allemand, Björn Gulden affirme au Wall Street Journal qu’il a pu dégager du profit dès son premier exercice. L’avenir est-il donc à cette politique pour le moins « participative » de l’entreprise ? Au vu des bons résultats annoncés par Adidas, il n’est peut-être pas impossible que la pratique se généralise… Moyennant quelques centaines d’appels, de messages et de spams pour l’employeur.