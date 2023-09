Pour rédiger un mauvais CV, vous pouvez opter pour les fautes d’orthographe à chaque ligne, une photo de vous en bikini sur la plage ou encore une adresse mail complètement loufoque façon titiouistiti@hotmail.com. C’est un bon début mais Career Kueen vous dévoile d’autres méthodes pour être sûr que votre Curriculum Vitæ ne soit jamais lu par aucun recruteur.

Karine Trioullier, entrepreneure dans les ressources humaines et « coach en carrière » sur les réseaux sociaux, vous propose de faire un CV ultra-élaboré et si possible avec plein de colonnes. Il ne sera sûrement même pas sélectionné car ce type de document est considéré illisible par le logiciel « ATS », applicant tracking system, utilisé par les grandes entreprises dans leur processus de recrutement. Et si vous êtes bavard, tentez le CV de dix pages pour seulement cinq ans d’expérience, vous serez certain de décourager tous les RH de vous rappeler.

Karine Trioullier est l’auteure de « Les jobs de mes rêves » aux éditions Marabout, paru le 28 août 2023.